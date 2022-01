Messi stemde niet op Lewandowski: ‘Heb niks fout gedaan’

Woensdag, 19 januari 2022 om 11:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:15

Ondanks dat Lionel Messi geen punten aan hem toekende, won Robert Lewandowski deze week voor het tweede jaar op rij de UEFA Men’s Player of the Year-award. Volgens de spits van Bayern München, die zelf Jorginho op één had staan, moet er echter niet teveel achter de keuze van Messi worden gezocht. De Poolse aanvaller moest bij de Ballon d'Or Messi nog voor zich dulden, maar werd nu dus wél beloond voor zijn uitstekende prestaties.

Enkele maanden geleden legde Lewandowski het in de strijd om de Ballon d’Or-verkiezing nog af tegen Messi. De Argentijn bewierookte destijds de spits van Bayern en stelde in zijn overwinningsspeech voor om de Ballon d’Or van 2020 met terugwerkende kracht alsnog toe te kennen aan Lewandowski. De prijs werd dat jaar niet uitgereikt vanwege de coronapandemie. Voor de UEFA Men’s Player of the Year-award verkoos Messi deze week echter zijn ploeggenoten Neymar en Kylian Mbappé en Real Madrid-spits Karim Benzema boven Lewandowski.

“Als je zijn uitspraken na de Ballon d'Or bekijkt, dan waren het mooie woorden van hem”, reageert Lewandowski. “Dat was heel aardig van hem. Over zijn keuze nu moet je bij hem zijn. Ik heb niets verkeerd gedaan waarover hij boos op me kan zijn, behalve op sportief gebied. Het was zijn keuze en die moet ik respecteren. Ik moet er niet zuur over zijn. Ik had hem in ieder geval op de tweede plaats gezet.”

In de top drie van Lewandowski moesten Messi en Cristiano Ronaldo voorrang verlenen aan Jorginho. De spits van Bayern vond dat de Italiaans international de onderscheiding meer verdiende na een jaar waarin hij de Champions League en het Europees kampioenschap won. “Ik kijk altijd naar aanvallende spelers, maar wat Jorginho heeft gewonnen, betekent veel”, zo verklaarde Lewandowski zijn keuze. “Je moet altijd neutraal blijven. Hij scoorde ook belangrijke doelpunten ondanks dat hij een nummer zes is. Hij kende een waanzinnig jaar met Chelsea en Italië.”