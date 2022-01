Brobbey beleeft absolute droomrentree en helpt Ajax terug aan kop

Ajax heeft zondagmiddag de koppositie in de Eredivisie heroverd met een overtuigende zege op FC Utrecht. De ploeg van trainer Erik ten Hag, die eerder dit seizoen in eigen huis nog met 0-1 verloren van het elftal van René Hake, was in stadion Galgenwaard met 0-3 te sterk. Brian Brobbey was de grote man aan de zijde van de Amsterdammers. De teruggekeerde spits nam twee treffers voor zijn rekening. Ajax is nu 23 uitwedstrijden op rij ongeslagen in de Eredivisie en stevent af op het eigen record uit 1994 tot 1996 (25 uitduels ongeslagen onder Louis van Gaal). De Amsterdammers hebben nu twee punten meer dan PSV, dat later op de middag op bezoek gaat bij FC Groningen.

Ten Hag had op bezoek bij Utrecht meteen een basisplek ingeruimd voor Brobbey, die deze winter op huurbasis terugkeerde na een ongelukkig half jaar bij RB Leipzig en de naar de Afrika Cup afgereisde Sébastien Haller moet vervangen. "Je kunt ze niet met elkaar vergelijken", zei Ten Hag voorafgaand aan het duel bij ESPN. "Brobbey is vele malen sneller, maar ze zijn allebei aanspeelpunten. Haller heeft meer uithoudingsvermogen, maar Brobbey is directer naar de goal toe." Bij Utrecht viel de basisplek van Fabian de Keijzer op, die door Hake is benoemd tot nieuwe eerste doelman.

Ajax schoot werkelijk uit de startblokken en stond na zes minuten spelen al op voorsprong. Na een vlotlopende aanval over de linkerkant kwam de bal via Ryan Gravenberch bij Antony terecht, waarna de Braziliaan feilloos raak schoot: 0-1. Het betekende de zevende treffer van het seizoen voor Antony. De Amsterdammers oogden geconcentreerd in de beginfase en draaiden de bankschroeven vanaf het eerste fluitsignaal aan. Twee minuten na de openingsgoal schoot Dusan Tadic via het been van Mike van der Hoorn op de paal achter de kansloze De Keijzer.

Het bleek uitstel van executie, daar Brobbey na twintig minuten spelen alsnog voor een verdubbeling van de score zorgde. De spits stond op de juiste plek om een afgemeten voorzet van Dusan Tadic van dichtbij tegen de touwen te koppen. Even daarvoor moest Naoki Maeda zich laten vervangen bij de thuisploeg. De aanwinst, die zijn debuut maakte, kwam geblesseerd uit een duel met Lisandro Martínez en werd nog tijdens het duel naar het ziekenhuis gebracht. Utrecht stelde er in de eerste helft bijzonder weinig tegenover, zij het mede door toedoen van assistent- scheidsrechter Joost van Zuilen.

De grensrechter vlagde een buitenspelmoment van Anastasios Douvikas ten onrechte af. De spits van Utrecht ging alleen op het doel van Remko Pasveer af, maar werd ten onterechte teruggevlagd. De arbiter werd door de bank van Utrecht op zijn fout gewezen en bood meteen zijn excuses aan. Niet veel later kopte Douvikas rakelings over op aangeven van Othman Boussaid. Het slotakkoord van de hectisch verlopen eerste helft kwam op naam van Brobbey. De spits werd voor de tweede keer bediend door Tadic en kon van dichtbij afronden: 0-3. Tadic tekende daarmee voor zijn dertiende assist van het seizoen. Zo spectaculair als de eerste helft was, zo weinig gebeurde er na rust.

De eerste keer dat het echt gevaarlijk werd voor een van beide doelen was twintig minuten voor tijd, toen Antony op karakteristieke wijze naar binnen trok vanaf de rechterkant en rakelings voorlangs schoot. Even daarvoor had Ten Hag met Kenneth Taylor, Perr Schuurs en Davy Klaassen drie frisse namen binnen de lijnen gebracht. Ajax oogde na rust een stuk minder geconcentreerd, maar kwam nauwelijks in de problemen. Voor Amourricho van Axel Dongen werd het een middag om niet snel te vergeten. De pas zeventienjarige aanvaller werd door Ten Hag vijf minuten voor tijd binnen de lijnen gebracht voor Antony en maakte daarmee zijn debuut in het eerste van Ajax.