Ongeloof nadat assistent ‘nieuwe regel aan zijn laars lapt’ bij Utrecht - Ajax

Zondag, 16 januari 2022 om 13:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:24

De eerste helft tussen FC Utrecht en Ajax leverde zondagmiddag een hoop spektakel op. Brian Brobbey wist bij zijn terugkeer in het shirt van de Amsterdammers tweemaal het net te vinden, maar de meeste aandacht ging uit naar Joost van Zuilen. De assistent-scheidsrechter vlagde voor buitenspel toen Utrecht-spits Anastasios Douvikas alleen op doelman Remko Pasveer af ging. Onterecht, zo bleek uit de beelden bij ESPN.

Na een half uur spelen werd Douvikas bij een 0-2 achterstand alleen op Pasveer afgestuurd, waarna Van Zuilen meteen zijn vlag in de lucht stak zonder het moment af te wachten. De beelden van ESPN wezen al snel uit dat er van buitenspel geen sprake was. Volgens commentator Vincent Schildkamp zou Van Zuilen meteen zijn excuses hebben aangeboden aan de bank van Utrecht, die op een eigen scherm al zagen dat de assistent-scheidsrechter het niet bij het rechte eind had.

Assistent-scheidsrechter lapt 'nieuwe regel' aan zijn laars en vlagt @fcutrecht aanval veel te snel af. #utraja 100% doelkans door de neus geboord. — Mario van der Ende (@MariovanderEnde) January 16, 2022

Ook op Twitter wordt er vol ongeloof gereageerd op het buitenspelmoment. "Assistent-scheidsrechter lapt 'nieuwe regel' aan zijn laars en vlagt FC Utrecht-aanval veel te snel af", twittert Mario van der Ende. "Honderd procent doelkans door de neus geboord." Ook journalist Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad begrijpt niets van de actie van Van Zuilen. "Dit was wel raar: Waarom wachtte de grensrechter de aanval van Utrecht niet eerst af? Als je zo weggespeeld wordt, is dit enige kansje voor zo’n ploeg."

"Dat is waar Utrecht het van moet hebben", aldus Kees Kwakman. "Heel raar. We kennen allemaal de regel dat je door moet laten spelen en de VAR er dan naar kijkt. Het lijkt alsof hij schrikt. Hij kijkt naar de bal. Maar hij had het heel snel door, want René Hake riep het gelijk naar hem. Ze hebben natuurlijk een iPad op de bank bij FC Utrecht. Hij (assistent-scheidsrechter Van Zuilen, red.) had al heel snel in de gaten dat hij fout zat."