‘Xavi draait 180 graden en zet niet De Jong maar Depay in de etalage’

Vrijdag, 14 januari 2022 om 09:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:40

Luuk de Jong beleeft zijn beste fase als speler van Barcelona. De spits was in zijn laatste drie duels namens de Catalanen trefzeker en lijkt het volledige vertrouwen te hebben gewonnen van Xavi. Waar de aanvaller eerst openlijk in de etalage werd gezet en op weg leek naar degradatiekandidaat Cádiz, is het nu Memphis Depay die mag uitkijken naar een (tijdelijke) nieuwe werkgever, meldt Mundo Deportivo.

Xavi leek al snel na zijn komst in Barcelona te zijn afgeknapt op Luuk de Jong. De spits werd hoogstpersoonlijk door Ronald Koeman naar het Camp Nou gehaald en zou onder Xavi niet meer dan een bijrol spelen. Een vertrek lag dan ook voor de hand. De Spaanse oefenmeester gaf begin dit jaar toe dat men bezig is met uitgaande transfers, waarmee financiële ruimte moet worden gemaakt voor nieuwe aanwinsten. De Jong zou een van de genoemde namen zijn. "We zullen veel dingen moeten beoordelen nu de transfermarkt geopend is. Maar het is duidelijk dat er eerst spelers moeten vertrekken voor we aankopen kunnen doen."

Twee weken later is alles anders. De Jong was trefzeker tegen Real Mallorca, Granada en Real Madrid (Supercopa) en is niet meer weg te denken uit de spits bij Barça. De Nederlander heeft optimaal geprofiteerd van de kans die Xavi hem gegeven heeft. Ondanks dat De Jong op de nominatie stond om te vertrekken, stelt de trainer hem nu wekelijks op. Xavi kon door blessures en besmettingen enige tijd niet rekenen op Ansu Fati en Memphis Depay, waardoor hij genoodzaakt was met De Jong te spelen. Die keuze pakt goed uit. De Nederlander won het eveneens van Ferran Jutglà, met wie Xavi ook experimenteerde als centrumspits.

De Jong begon zijn productieve reeks op Mallorca, waar hij raak kopte op aangeven van Óscar Mingueza en middels een fraaie omhaal de lat raakte. Amper een week later was hij wederom trefzeker met het hoofd tegen Granada. Zijn derde treffer van dit kalenderjaar viel woensdagavond in de Clásico tegen Real Madrid. De Jong profiteerde van geklungel in de Madrileense defensie en heeft ervoor gezorgd dat Xavi amper nog om hem heen kan. De oefenmeester waardeert zijn inzet, zijn houding en de manier waarop hij zich aanpast aan het team, weet Mundo Deportivo.

De waardering van Xavi is dusdanig toegenomen, dat Barcelona overweegt om niet De Jong maar Memphis Depay in de etalage te zetten. Laatstgenoemde wordt verweten dat hij zich juist niet aanpast aan de spelopvattingen van Xavi. Een ander groot voordeel voor De Jong is het feit dat Barcelona met echte buitenspelers speelt. Van de voormalig PSV'er is bekend dat hij voor een groot deel afhankelijk is van de aanvoer vanaf de zijkant. Op die manier wist hij ook te scoren tegen Mallorca en Granada. Depay lijkt zich niet te hebben neergelegd bij een rol als reserve. "Je hebt te lang in het donker gezeten. Het is nu tijd om in de schijnwerpers te staan", schreef hij deze week op Twitter.