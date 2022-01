Gravenberch: ‘Tadic was pissig, dan moet ik geen smile op mijn gezicht hebben’

Donderdag, 13 januari 2022 om 16:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:14

Ryan Gravenberch is zich steeds meer bewust van wat hij uitstraalt naar de buitenwacht. De middenvelder verscheen vorige maand na een verloren thuisduel met AZ (1-2) met een lach voor de camera, hetgeen hem op de nodige kritiek van Ajax-supporters kwam te staan. Gravenberch stelt de fans nu gerust dat dit bij een eventuele volgende nederlaag niet meer het geval zal zijn.

Na afloop van de wedstrijd tegen AZ stond Gravenberch de media met een lach te woord, terwijl hij net een pijnlijke nederlaag had geleden. “Dusan Tadic was na AZ-thuis echt zichtbaar pissig”, zegt hij in gesprek met Ajax Life. “Ik moet op zulke momenten geen smile op mijn gezicht hebben. Lastig, want ik ben een vrolijk persoon, maar dat is gewoon niet slim. Ik had het zelf niet door, maar mijn vader en moeder zeiden het thuis ook tegen me. Toen ik het terugkeek dacht ik: och, dom!”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gravenberch geeft hij aan dat hij tegenwoordig ook beter met kritiek om kan gaan. “In het begin had ik daar meer moeite mee en ging ik daar echt over nadenken. Nu denk ik meer: laat ze maar praten. Heel af en toe word ik op straat aangesproken. Bijvoorbeeld na Dortmund. Dan zeggen ze dat ik had moeten scoren. Dan zeg ik dat ze gelijk hebben, maar dat ik er niks meer aan kan veranderen.”

Ajax liep tijdens de eerste seizoenshelft onder andere tegen averij op door doelpuntloze remises tegen Heracles Almelo en Go Ahead Eagles. De middenvelder vindt het te makkelijk gezegd wanneer er van buitenaf achteraf wordt gesproken van verslapping. “Dat hoor ik vaker, maar wij geloven daar niet in. Ik snap dat supporters het verschil vreemd vinden. Alleen moeten zij ons ook een beetje begrijpen. We zijn mensen, geen robots. Veel praten we hier niet over als groep.”