Kluivert zoekt naar woorden na lastige vraag Van Basten over Ajax

Dinsdag, 11 januari 2022 om 07:31 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:59

Justin Kluivert steekt goed in zijn vel in het tenue van OGC Nice. De 22-jarige aanvaller is weer fit na een periode van blessureleed, speelt een belangrijke rol in de plannen van trainer Christophe Galtier en op de ranglijst van de Ligue 1 moet de Zuid-Franse club alleen Paris Saint-Germain voorrang verlenen. Kluivert was maandagavond via een videoverbinding te gast in het programma Rondo van Ziggo Sport en kreeg daar ook vragen over het Nederlands elftal en zijn relatief snelle vertrek bij Ajax. Het was Marco van Basten die het laatste onderwerp aansneed.

“Het gaat goed. Ik ben blij en het belangrijkste is dat ik fit blijf”, benadrukte Kluivert, die enige tijd aan de kant stond met blessureleed. “Dat was een valse start, maar het begint er nu weer op te lijken.” De aanvaller werd in december door de fans van OGC Nice zelfs uitgeroepen tot Speler van de Maand. “Of het terecht was? Ik denk dat ik nog beter kan, maar voor de supporters was het goed genoeg voor die maand.”

?? Justin Kluivert aan de lijn! Onze landgenoot is lekker op dreef in Zuid-Frankrijk! ???? ‘Als de bondscoach belt of ik rechtsbuiten wil… Direct! Maar ik focus me nu gewoon op Nice, ik wil hier vlammen.’ ??#RONDO #ZiggoSport pic.twitter.com/KRgJKiiSYd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 10, 2022

OGC Nice huurt Kluivert van AS Roma en heeft een optie tot koop. Kluivert, goed voor twee treffers en drie assists in twaalf wedstrijden in alle competities, weet niet hoe de constructie precies in elkaar steekt. “Ik zie wel hoe alles loopt”, stelde de aanvaller, die eerder door de Serie A-club aan RB Leipzig werd uitgeleend. “Ik maak me daar niet zo druk om. Of ik bij OGC Nice zou willen blijven? Ja. Op dit moment wel. Ik speel alles, ik voel me goed en we doen het goed als team. Waarom niet?”

De aanwezigheid van landgenoten als Calvin Stengs en Pablo Rosario is ook een mooie bijkomstigheid. “En het leven is ook mooi hier. Nice is een mooie stad. Maar als je elke week voetbalt, maakt het niet uit waar je woont.” OGC Nice staat op een gedeelde tweede plaats, maar wel met liefst elf punten minder dan koploper Paris Saint-Germain. “We weten allemaal wel dat PSG kampioen wordt. Maar we strijden voor het best mogelijke resultaat. We doen het nu goed. Gewoon doorgaan en niet stoppen.”

Kluivert speelde in het verleden twee interlands voor het Nederlands elftal. Bij OGC Nice speelt hij weliswaar linksbuiten, maar de ex-speler van Ajax weet dat bondscoach Louis van Gaal vaak aanhaalt dat rechtsbuitens dun gezaaid zijn. “Als de bondscoach belt of ik rechtsbuiten wil… Direct! Dat weten we allemaal”, reageerde Kluivert met een glimlach. “Ik heb ook rechtsbuiten gespeeld. Maar ik focus me nu op OGC Nice. Als het ooit komt, dan is dat prachtig. Voor je land spelen is het mooiste wat er is. Je moet het gewoon goed doen bij je club en dan komen dat soort dingen vanzelf.”

Van Basten vroeg aan Kluivert waar hij in zijn loopbaan zou staan als hij bij Ajax was gebleven. De aanvaller vertrok immers al op negentienjarige leeftijd, na 56 duels in het eerste, naar AS Roma. Kluivert had niet zo snel een antwoord klaar en zocht naar woorden. Van Basten: “Zou je dan in het Nederlands elftal hebben gespeeld?” Kluivert: “Dat had gekund, ja.” Van Basten: “Dat denk ik ook.” Kluivert: “Het is moeilijk te zeggen.” Van Basten wees Kluivert erop dat Ajax nadien aan de weg timmerde en timmert in Europa. “Ajax heeft goede jaren achter de rug. Dan had je Europees ook meer kunnen laten zien. Wat is wijsheid?”

“Spijt is wat anders”, verdedigde Kluivert zijn keuze. “Je weet niet hoe het was gelopen als ik bij Ajax was gebleven.” Van Basten: “Ik denk dat je vaste basisspeler bij het Nederlands elftal zou zijn geweest.” Kluivert: “Ik hoop dat het er ooit nog van komt. Daar gaan we voor.”