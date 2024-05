Van Nistelrooij heeft gesprekken gevoerd om weer aan de slag te gaan als trainer

Ruud van Nistelrooij heeft met Spaanse clubs gesproken over een mogelijk dienstverband, zo vertelt de 47-jarige clubloze trainer in gesprek met Diario AS. Om welke clubs het precies gaat zegt Van Nistelrooij niet. De ex-trainer van PSV gaf onlangs al aan dat hij graag aan het werk gaat in een land waar hij als voetballer gespeeld heeft.

Van Nistelrooij maakte één wedstrijd voor het einde van het vorige seizoen plots kenbaar dat hij opstapte bij PSV. Dat besluit viel hem zwaar, zo vertelt hij nu. “PSV is de club waar ik ben opgegroeid en waar ik mijzelf heb gevormd als persoon en voetballer. Het team deed het goed, we hebben een paar prijzen gewonnen, maar er was een gebrek aan vertrouwen tussen mij en de clubleiding. Ik had geen andere keuze dan te vertrekken.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De trainer heeft zijn vrije tijd gebruikt om onder meer naar Argentinië af te reizen. “Ik was in Buenos Aires omdat ik heel graag een wedstrijd tussen Boca Juniors en River Plate wilde zien. Ik sprak met Martín Demichelis en Marcelo Gallardo om hun ervaringen te horen. Ik ben ook in Spanje geweest. Een paar maanden geleden bij Manuel Pellegrini (bij Real Betis, red.) en vorig jaar november in Valdebas bij Carlo Ancelotti.”

Van Nistelrooij noemt die gesprekken ‘waardevol’. “Ik weet zeker dat ze erg nuttig zullen zijn als ik weer trainer word. Hopelijk binnenkort.” De clubloze trainer herhaalt nog maar eens dat hij graag in een competitie wil werken waar hij heeft gespeeld. “Ik zou heel graag in Spanje willen werken, maar ook in de andere twee competities waarin ik heb gespeeld: de Premier League en de Bundesliga. Ik heb gesprekken gevoerd met een aantal clubs uit Spanje.”

Xabi Alonso

Xabi Alonso laat Bayer Leverkusen spelen op een manier die Van Nistelrooij erg aanspreekt. “Als Nederland er is mijn filosofie om druk te zetten en de bal zo snel mogelijk terug te krijgen. Ik ben alleen geen voorstander van eindeloos balbezit. Ik wil graag de aanval zoeken. Daarom houd ik bijvoorbeeld van wat Alonso doet bij Leverkusen. Dat is het voetbal dat ik als coach ook graag wil spelen.”

Van Nistelrooij stond vorig seizoen vijftig wedstrijden aan het roer bij PSV voordat hij ontslag nam. De oud-spits loodste de Eindhovenaren naar de Johan Cruijff Schaal en de TOTO KNVB Beker. PSV stelde na het vertrek van Van Nistelrooij Peter Bosz aan. Laatstgenoemde pakte afgelopen weekend de landstitel met de club.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties