De Jong nam contact op met Ajax: ‘Vond het nodig om me te laten horen’

Maandag, 10 januari 2022 om 08:27 • Laatste update: 08:42

Jan de Jong hoopt dat de clubs in de Eredivisie zich blijven houden aan de coronaprotocollen. Sommige clubs laten spelers naar verluidt minder lang in isolatie, omdat ze nauwelijks tot geen klachten ondervinden van de omikronvariant. Dat is een onwenselijke ontwikkeling, zo benadrukt de directeur van de Eredivisie CV. “Het klopt dat sommige voetballers het als een lichte verkoudheid ervaren, en anderen er helemaal geen last van hebben, maar de protocollen zijn niet voor niets opgesteld”, stelt De Jong in gesprek met De Telegraaf.

“Het is belangrijk dat die goed worden nageleefd en dat positief getesten de afgesproken periode van zelfisolatie doorlopen”, zegt De Jong, die aangeeft dat het aan de clubartsen - die een eed hebben afgelegd - is om een beslissing te nemen wanneer een speler weer kan trainen. De Jong zag ook dat Ajax de coronaregels negeerde bij de terugvlucht van het positief geteste viertal uit Portugal. “Hierover heb ik wel contact opgenomen met Ajax. Wat ik daarbij gezegd heb, laat ik tussen ons.”

“Maar ik vond het nodig om me wel te laten horen en vragen te stellen, zoals we dat ook vorig jaar hebben gedaan toen Ajax en Feyenoord zich niet hielden aan de quarantaineregels voor de Zuid-Amerikaanse spelers na de kerstvakantie.” Hugo de Jonge zei vorige week al dat Ajax is aangesproken naar aanleiding van de gang van zaken. De demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benadrukte dat ‘sporters niet boven de wet staan’.

Zondag werden twee duels uitgesteld vanwege een groot aantal coronabesmettingen: Excelsior - ADO Den Haag en TOP Oss - Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie. Deze week volgt er een digitale meeting voor de clubs, waarin de afspraken over het wel of niet door laten gaan van wedstrijden nog eens goed doorgenomen worden. “Daar is behoefte aan bij de clubs, zodat de zaken duidelijk zijn', zegt De Jong.

“Alleen als een club niet dertien spelers, onder wie één keeper, op de been kan brengen of als er sprake is van een acute uitbraak waarbij het aantal positieve gevallen in korte tijd erg is opgelopen, zullen wedstrijden uit het schema worden gehaald. De inzet is om zoveel mogelijk duels door te laten gaan”, benadrukt de directeur van de Eredivisie CV.