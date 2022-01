Uitgevallen Frenkie de Jong houdt blessure over aan bekerduel

Donderdag, 6 januari 2022 om 15:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:06

Frenkie de Jong is niet ongeschonden uit het bekerduel van Barcelona met Linares (1-2 winst) gekomen. De middenvelder kwam bij aanvang van de tweede helft binnen de lijnen, maar moest zich een kwartier voor tijd weer laten wisselen. Nu blijkt dat hij een spierblessure heeft opgelopen, zo meldt de club. Ook Ronald Araújo is voorlopig niet inzetbaar. Tests hebben uitgewezen dat de verdediger twee gebroken middenhandsbeentjes heeft.

De Jong kreeg ogenschijnlijk rust van Xavi en begon tegen Linares op de bank, maar moest na een 1-0 achterstand bij rust alsnog opdraven. De Spaanse oefenmeester bracht naast De Jong ook Gerard Piqué en Ousmane Dembélé binnen de lijnen, waarna de Catalaanse grootmacht ternauwernood een blamage wist te voorkomen. Toen de score werd rechtgetrokken via Dembélé en Ferran Jutglà werd De Jong weer naar de kant gehaald. Een spierblessure was daarvan de oorzaak, zo blijkt een dag later.

Ook Araújo kwam niet geheel ongeschonden uit de strijd. De verdediger liep twee gebroken middenhandsbeentjes op tegen de Spaanse derdeklasser. Er werd al gevreesd voor een lange absentie van de mandekker. Nieuwe tests hebben donderdag uitsluitsel gegeven over de exacte ernst van de zaak. De Uruguayaan gaat vrijdag onder het mes. Van beide spelers is niet bekend hoe lang zij exact uit de roulatie liggen. Het is de zoveelste domper voor trainer Xavi, die al met een overvolle ziekenboeg kampt.

Araújo begon woensdag in de basis bij Barcelona, maar keerde na rust niet terug op het veld. De Uruguayaans international werd gespot met een mitella in de dugout, wat de vermoedens van een lange afwezigheid aanwakkerde. De blessure is zijn tweede van het lopende seizoen: Araújo ontbrak in oktober al drie weken vanwege een hamstringkwetsuur. De stopper ontwikkelde zich vervolgens tot een belangrijke spil in het elftal van Ronald Koeman en daarna Xavi, wat zijn afwezigheid extra zuur zal maken.