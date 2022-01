Rooney over samenwerking met Van Gaal: ‘Tactisch was hij de beste, maar...’

Woensdag, 5 januari 2022 om 08:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:39

Wayne Rooney kent een roerig begin van zijn trainerscarrière. De voormalig wereldster is met Derby County hekkensluiter van de Championship en werd al verschillende keren met puntenaftrek geconfronteerd. Toch krijgt de Engelsman veel lof over de manier waarop hij zich manifesteert als manager. In een interview met The Athletic zegt hij veel te hebben aan de tips van Sir Alex Ferguson, waar hij lange tijd mee samenwerkte bij Manchester United.

Rooney werkte bij Derby County onder meer samen met Phillip Cocu, van wie hij het stokje vorig jaar overnam na diens ontslag. "Fergie's management was verreweg het beste", aldus Rooney. "Natuurlijk heb je relaties met spelers nodig, maar je hebt ook die autoriteit nodig. Tactisch was Louis Van Gaal erg goed, maar hij was te eerlijk. Hij zou tegen een achttienjarige op dezelfde manier praten als tegen een 35-jarige. Het gaat erom dat evenwicht te vinden en de jonge jongens onbevreesd te laten spelen."

Om kennis op te doen ging Rooney langs bij een aantal voormalig managers waar hij mee samenwerkte. "Ik heb in mijn eerste maanden met Van Gaal gesproken, met Moyesy (David Moyes, red.), met Alex Ferguson. Niet zozeer voor advies, meer voor een beetje feedback. Het is moeilijk voor hen om advies te geven, want ik zat toen nog in een adviserende rol bij de club. Dat is heel anders dan het werk van een normale manager. Wij zitten in een positie dat wanneer je zaken niet op orde hebt als club, andere clubs heel makkelijk spelers kunnen wegkapen."

Rooney slaagde er tot dusver in om zeven overwinningen te boeken met Derby County dit seizoen, maar heeft als hekkensluiter een achterstand van elf punten op de veilige 21ste plek. "Ik ben een trainer die heel kalm is", omschrijft hij zijn eigen stijl. "Ik ben eerlijk tegen de spelers. Tijdens onze eerste ontmoeting zei ik tegen hen: "Je hebt vrije dagen om bij je familie te zijn, maar als je hier bent en ik krijg de indruk dat je niet hard genoeg werkt, kun je nu vertrekken. Dat zijn mijn eisen, dat is wat ik verwacht. Of dat nu de beste speler is, de oudste speler, de jongste speler, wie dan ook."