‘Na Wayne Rooney moet volgende Engelse legende vrezen voor trainersbaan’

Steven Gerrard zit nu al op de schopstoel bij Al-Ettifaq, meldt The Guardian donderdag. De Engelse kwaliteitskrant schrijft dat de 43-jarige oefenmeester uit Liverpool enkel nog wordt beschermd door zijn status in het internationale topvoetbal. Gerrard, die in juli bij Al-Ettifaq tekende, ligt in de Saudi Pro League nog tot medio 2025 vast.

Al-Ettifaq maakte afgelopen zomer vol trots de komst van Gerrard bekend. Het Liverpool-icoon vond na een mislukt dienstverband bij Aston Villa een nieuw en zeer lucratief avontuur in Saudi-Arabië.

Bij zijn nieuwe werkgever slaagt Gerrard er nog niet in om het op de rit te krijgen. Tot dusver stond hij tijdens 21 officiële wedstrijden voor de groep. Zeven keer wist Al-Ettifaq te winnen, zeven duels eindigden in een gelijkspel en zeven wedstrijden gingen verloren. Al-Ettifaq staat op een teleurstellende achtste plaats in de Saudi Pro League.

Tot dusver werd Gerrard gespaard door de clubleiding van Al-Ettifaq, maar in Engeland verwacht men dat de Saudi’s komende maand actie gaan ondernemen. De competitie ligt in januari stil vanwege de Azië Cup, waardoor het mogelijk tijd is voor een reorganisatie bij Al-Ettifaq.

Dat Gerrard er niet in slaagt om meer overwinningen te boeken, is enigszins verrassend te noemen. De voormalig topmiddenvelder kreeg afgelopen zomer alle middelen om zijn selectie te versterken. Daardoor wist Gerrard een aantal grote namen naar de Saudi Pro League te halen.

Zo tekenden onder meer Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Demarai Gray, Moussa Dembélé en Jack Hendry bij Al-Ettifaq. De Saudische club gaf in totaal minstens 36 miljoen euro uit aan alle inkomende transfers.

Mogelijk wordt Gerrard dus verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten. De Engelsman begon bij Rangers nog uitstekend aan zijn trainerscarrière, die vervolgens behoorlijk in het slop is geraakt. Gerrard moet nu hopen dat hij langer de tijd krijgt in Dammam.

