Rooney onthult hoe Van Gaal vertrouwen spelers verloor: ‘Deed hij elke dag’

Louis van Gaal hield er tijdens zijn periode als manager van Manchester United enkele opvallende regels op na, zo onthult Wayne Rooney. De oud-prof was aanvoerder van the Red Devils tijdens de twee jaar dat Van Gaal de leiding over de Engelse topclub had.

Van Gaal werd in de zomer van 2014 bij Manchester United als opvolger van David Moyes aangesteld. De Nederlandse oefenmeester bezorgde de club in 2016 winst van de FA Cup, waarna hij werd ontslagen.

“Ik vond hem een briljante persoonlijkheid en er zijn wat verhalen uit zijn tijd als manager van Manchester United die ik eigenlijk niet kan vertellen”, zegt Rooney in de podcast It’s All Kicking Off. “Wat hij van de spelers buiten het veld vroeg was lastig, maar ik hield van zijn trainingen.”

Rooney wijdt vervolgens uit over enkele regels van zijn voormalig manager. “Als we klaar waren met trainen, dan moesten we negentig minuten wachten tot we mochten eten. Uiteindelijk mocht elke tafel met spelers een voor een om eten en de tafel met de stafleden ging als laatste. Je mocht de lunchruimte dan altijd pas verlaten als Van Gaal klaar was, maar hij had elke dag een driegangendiner.”

“Als hij klaar was met eten, stond hij op en hield hij elke dag een speech, waarna we konden vertrekken. Voordat we de lunchruimte verlieten, vroeg hij dan vier spelers om bij hem op kantoor te komen voor een individueel gesprek. Dat ging dan bijvoorbeeld op volgorde van leeftijd. Er zaten dan spelers buiten zijn kantoor te wachten tot ze een voor een naar binnen werden geroepen.”

De regels van Van Gaal werden volgens Rooney niet goed ontvangen door de spelersgroep van the Mancunians. “Ik heb een keer tegen Van Gaal gezegd dat dit tot enorme ergernis binnen de spelersgroep leidde en dat hij dit proces moest veranderen omdat het uiteindelijk averechts voor hem kon werken. Tegen het einde van zijn dienstverband vroeg Louis me hoe hij het vertrouwen van de spelers weer terug kon winnen, maar helaas was het toen al te laat.”

Rooney werkte uiteindelijk twee jaar onder Van Gaal en laat weten dat hij verdrietig was toen de manager in 2016 werd ontslagen. “Tijdens de FA Cup-finale van 2016 kwam zijn vrouw erachter dat Louis ontslagen zou worden, ongeacht het resultaat. Om eerlijk te zijn wist hij het al voor de wedstrijd, en toen we na de wedstrijd een feestje vierden vanwege de bekerwinst, zat hij stil met zijn familie in de hoek, terwijl hij normaal gesproken nogal luidruchtig en vrolijk is.”

“Ik ging naar hem toe en zei dat hij van het feest moest genieten omdat we de beker hadden gewonnen, maar hij wist dat hij ontslagen zou worden, maar dat was hem niet verteld door de club. De volgende dag deelde hij bij het ontbijt zijn plannen voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen met ons, dus hij bleef tot het einde zijn werk doen.”



