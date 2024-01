Wayne Rooney na periode van minder dan drie maanden ontslagen

Wayne Rooney is ontslagen als trainer van Birmingham City, zo meldt onder andere The Athletic. De tegenvallende resultaten zijn de reden van het ontslag. De ploeg uit Birmingham boekte onder leiding van het Engels voetbalicoon slechts twee overwinningen in vijftien wedstrijden.

Rooney nam op 11 oktober 2023 het roer over bij Birmingham van de ontslagen manager John Eustace, maar kreeg de ploeg uit de Championship geenszins aan de praat. Toen Rooney begon stond Birmingham nog zesde, met achttien punten uit elf wedstrijden.

Nu staat de ploeg twintigste (van de 24 deelnemers) en dreigt degradatie. Rooney won slechts twee van de vijftien wedstrijden onder zijn leiding. Het verschil met de degradatiestreep bedraagt nog slechts twee punten.

De 38-jarige Rooney werd aangesteld als nieuwe manager van Birmingham met een contract voor drieënhalf jaar en bij zijn veelbesproken aanstelling beloofde hij de club om te promoveren naar de Premier League.

"Ik heb een duidelijke manier waarop ik wil dat het team speelt en mijn trainersstaf en ik zullen hard werken om die te implementeren," zei Rooney bij zijn presentatie in oktober. "We zullen hier een winnende cultuur creëren met een identiteit die de fans op de been brengt."

De fans van Birmingham waren echter al langere tijd klaar met Rooney. De ploeg van de oud-topaanvaller ging op nieuwjaarsdag kansloos onderuit tegen Leeds United (3-0), tot afgrijzen van de meegereisde uitfans. "Wayne Rooney, get out of our club", klonk het op Elland Road.

“Wayne Rooney, get out of our club… ??” Birmingham fans have had enough, they want him gone, after yet another defeat. They lost 3-0 away at Leeds today. #BCFC https://t.co/pbKvrc5gKT — Football Away Days (@FBAwayDays) January 1, 2024

Rooney stond eerder 19 maanden aan het roer bij Derby County, maar was niet in staat om hun degradatie naar de League One in 2022 te voorkomen na een aftrek van 21 punten en de verdere onrust die heerste binnen de club. Daarvoor was Rooney manager bij het Amerikaanse D.C. United.

