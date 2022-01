Jan Vertonghen reageert met tweet: ‘Wat een extreem trieste uitspraak’

Maandag, 3 januari 2022 om 15:38 • Dominic Mostert

Jan Vertonghen is niet blij met een uitspraak van voormalig wielrenner Niels Albert, tegenwoordig werkzaam als sportanalist voor Het Laatste Nieuws. In een vooruitblik op het nieuwe kalenderjaar voerde Albert de druk op de nationale ploeg van België op: hij ziet het WK als de laatste kans van de 'gouden generatie' op een prijs.

"Als ze nu geen wereldkampioen worden, pakken we hun Louis Vuitton-tasjes af", sprak Albert. "Allemaal met een rugzak van Rucanor naar huis. Ze zullen verdorie hun best doen." Vertonghen reageert afkeurend in een tweet: "Wat een extreem trieste uitspraak." In oktober verloor de nationale ploeg van België zowel de halve finale (tegen Frankrijk) als de troostfinale (tegen Italië) van de Nations League, waardoor de 'gouden generatie', die sinds het WK 2014 tot de wereldtop wordt gerekend, nog zonder prijs is.

Wat een extreem trieste uitspraak https://t.co/eRcSyKDJUQ — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) January 3, 2022

Na de verloren troostfinale predikte sterspeler Kevin De Bruyne al realisme over de staat van de Rode Duivels. "Wij zijn maar België, met alle respect", benadrukte de aanvallende middenvelder. "We moeten een beetje realistisch zijn met de ploeg die we hebben. Italië en Frankrijk hebben 22 toppers, wij niet. We zijn een klein land en we hebben spelers nodig die komen kijken. We hebben de jongeren echt nodig. Elk land heeft een cyclus en ooit zullen deze spelers het land en de ploeg aanvoeren."

De Bruyne wilde destijds niet spreken van het einde van een tijdperk. "Of dit de laatste kans is geweest voor deze generatie? Dat is het al een jaar of zes. We blijven een klein land en onze prestaties tijdens de laatste toernooien zijn een grote stap", zei de smaakmaker van Manchester City. "De vorige generatie kon zich zelfs niet kwalificeren voor toernooien. Maar als je naast een grote prijs grijpt, is het een mislukking. We moeten trots zijn op het werk dat we doen voor ons land en we zullen de jonge spelers blijven helpen."