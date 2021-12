Ajax geeft eindelijk witte rook en haalt Brian Brobbey terug

Vrijdag, 31 december 2021 om 14:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:38

Ajax heeft de tijdelijke komst van Brian Brobbey eindelijk wereldkundig gemaakt. De negentienjarige spits komt voor de rest van het seizoen op huurbasis over van RB Leipzig, zo melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. Brobbey doorstond meer dan een week geleden al de medische keuring, waarmee een definitieve aankondiging van zijn komst lang op zich liet wachten. De Telegraaf verzekerde eerder al dat er géén optie tot koop is.

Brobbey liet eerder vrijdag al doorschemeren dat een bevestiging van Ajax dichtbij was. “Back to work now”, schreef Brobbey op Instagram bij twee vakantiefoto’s. Aan die tekst voegde hij drie kruizen toe, normaal gesproken een verwijzing naar de Andreaskruisen van Amsterdam. "3 kruizen hè", zo reageerde Ryan Gravenberch. Daar antwoordde Brobbey zelf weer op: "Hahah begrijp je." Ook Jurriën Timber en Kenneth Taylor reageerden op de post.

Mike Verweij, Ajax-watcher namens De Telegraaf, schreef in een tweet dat Brobbey zelfs al op De Toekomst (het sportcomplex van Ajax) trainde. Verweij kondigde eerder die week al in de krant aan dat de huurdeal tussen Ajax en RB Leipzig beklonken was. Toen werd ook bekend dat Ajax geen optie tot koop had bedwongen, waar de Amsterdammers wel op uit waren. Leipzig zag dat vooralsnog echter niet zitten.

Al voor de definitieve aankondiging van #Ajax traint Brian Brobbey - op dit moment - op De Toekomst. De van RB Leipzig gehuurde spits wordt klaargestoomd voor de hervatting van de @eredivisie Archieffoto Instagram Brobbey pic.twitter.com/HOeIUTraM6 — Mike Verweij (@MikeVerweij) December 31, 2021

Brobbey geldt in Amsterdam als vervanger van Sébastien Haller, die in januari minimaal twee weken ontbreekt vanwege de Afrika Cup. Brobbey doorliep de gehele jeugdopleiding van Ajax en kwam vooralsnog tot negentien duels in het eerste, waarin hij zes keer scoorde. Afgelopen zomer trok de bonkige spits na mislukte contractonderhandelingen transfervrij naar Leipzig, waar hij het vrijwel uitsluitend moest doen met invalbeurten. Brobbey heeft in Duitsland nog een contract tot medio 2025.