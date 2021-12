‘Barcelona timmert aan de weg en slaat volgende transferklapper’

Dinsdag, 28 december 2021 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:07

Barcelona is zeer dicht bij de komst van César Azpilicueta, zo meldt de doorgaans goed ingevoerde transferexpert Gerard Romero. De 32-jarige verdediger van Chelsea heeft een principeakkoord bereikt met Barça over een transfervrije overgang per 1 juli. Er moeten nog wel een paar plooien worden gladgestreken, zo klinkt het.

De aanstaande komst van Azpilicueta komt niet uit de lucht vallen, want al op 15 november werd in de Spaanse pers bericht over de serieuze belangstelling van Barcelona. De Catalanen staan op het punt om twee vliegen in één klap te slaan, want ook met ploeggenoot Andreas Christensen lopen verregaande gesprekken over een transfervrije overstap. Daarmee zou Barça twee verdedigers binnenhalen die in mei nog speelden in de gewonnen Champions League-finale tegen Manchester City (0-1).

Azpilicueta speelt al sinds 2012 voor Chelsea en geldt al bijna een decennium als een dragende kracht op Stamford Bridge. De centrumverdediger annex rechtsback geld onder Thomas Tuchel in principe als een belangrijke basiskracht, al rouleert de Duitse manager regelmatig. The Telegraph meldde dat Chelsea geen haast heeft met het verlengen van het contract van Azpilicueta en een transfervrij vertrek was daarom een logische uitkomst.

Onduidelijk is nog wat het aantrekken van de Spanjaard betekent voor de toekomst van Noussair Mazraoui. De 24-jarige rechtsback van Ajax staat eveneens in de belangstelling van Barça, maar speelt in principe op dezelfde positie als Azpilicueta. Laatstgenoemde kan echter ook centraal in de verdediging én in noodgevallen als linksback uit de voeten, waarmee hij ook direct een stand-in voor Jordi Alba zou kunnen vormen. Dinsdag berichtte Sport overigens over de interesse van Barcelona in José Gayà. De 26-jarige linksback kan voor maximaal 25 miljoen euro weg bij Valencia. Barcelona heeft in ieder geval Ferran Torres binnen, die voor minimaal 55 miljoen euro werd weggehaald bij Manchester City.