‘Barcelona krijgt voor 20 tot 25 miljoen ‘kans die niet gemist kan worden’’

Maandag, 27 december 2021 om 09:54 • Chris Meijer

José Gayà geldt voor Barcelona als een ‘kans op de transfermarkt die niet gemist kan worden’, zo schrijft Sport. Xavi wil graag een linksback aan zijn selectie toevoegen en 26-jarige verdediger van Valencia als perfecte kandidaat. Gayà weigert voorlopig zijn tot medio 2023 lopende contract bij Valencia te verlengen, waardoor hij komende zomer beschikbaar is op de transfermarkt.

Barcelona staat op het punt zich te versterken met Ferran Torres, die maandagochtend medisch wordt gekeurd. Tegelijkertijd zijn de Catalanen ook al bezig met de zomerse transferwindow, waarin Noussair Mazraoui en César Azpilicueta nadrukkelijk worden genoemd als mogelijke versterkingen voor de rechtsbackpositie. Xavi wil tevens de opties voor de linksbackpositie vergroten. Op dit moment is Jordi Alba de eerste keuze aan de linkerkant van de verdediging, maar hij begint langzaamaan op leeftijd te raken.

Álex Balde geldt als stand-in voor Alba en Xavi is weliswaar tevreden over de achttienjarige vleugelverdediger, die eveneens als aanvaller uit de voeten kan, maar Gayà wordt momenteel beschouwd als ‘kans op de transfermarkt die niet gemist kan worden’. De zeventienvoudig Spaans international heeft tot dusver alle aanbiedingen om zijn tot medio 2023 lopende contract bij Valencia te verlengen naast zich neergelegd. Daardoor lijkt komende zomer in de huidige situatie het moment om een transfer te maken.

Sportief directeur Mateu Alemany heeft een goede verstandhouding met Alberto Toldrà, de zaakwaarnemer van Gayà. Sport schat dat er een transfersom van 20 tot 25 miljoen euro betaald moet worden voor de linksback. Gayà bracht tot dusver zijn hele carrière door bij Valencia, waar hij de aanvoerdersband draagt en voor wie hij 275 officiële wedstrijden achter zijn naam heeft staan.