‘Onana verstopt zich voor heldenonthaal bij Johan Cruijff ArenA’

Maandag, 20 december 2021 om 17:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:21

De selectie van Ajax is zondagavond met vuurwerk onthaald bij de Johan Cruijff ArenA na de winst op Feyenoord in De Klassieker (0-2). De spelersbus werd door een grote groep Ajax-fans opgewacht bij het stadion, waarna fakkels en rookbommen werden ontstoken. André Onana voelde zich niet geroepen om het feestje mee te vieren. Op een video van Nicolás Tagliafico op Instagram is te zien hoe de doelman wegduikt achter de gordijnen zodra de bus aankomt bij het stadion.

"André Onana onttrok zich aan het heldenonthaal in Amsterdam en verstopte zich achter een gesloten gordijntje", schrijft Ajax Life daags na de overwinning op de aartsrivaal. Tagliafico filmde het heldenontvangst bij de ArenA met zijn mobiele telefoon en deelde de beelden via een Instagram Story. Op die beelden is te zien hoe Onana zich terugtrok achter een gordijn. "Het hoofd gelaten rustend tegen het raam. Dat stemt toch droevig. Alle spelers lieten zich als helden onthalen en keken blijmoedig naar buiten. Onana niet", schrijft de supportersvereniging.

De Instagram Story van Nicolás Tagliafico waarop te zien is hoe André Onana zich verstopt achter een gordijntje.

"Op beelden van een paar seconden werd eens te meer pijnlijk duidelijk hoe ver de plaspilkeeper en de supporters uiteen zijn gedreven." Een deel van de Ajax-supporters is boos dat Onana zijn aflopende contract niet wil verlengen. De doelman zegt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en loopt zeer waarschijnlijk komende zomer gratis de deur uit. Verwoede pogingen van Ajax om de verbintenis met de goalie te verlengen zijn op niets uitgelopen. Onana stond na zijn dopingschorsing twee keer tussen de palen bij Ajax, in de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas en de bekerwedstrijd tegen Barendrecht. In de competitie geniet Remko Pasveer het vertrouwen.

Iemand die wel genoot van de vijandige sfeer rond De Klassieker was Dusan Tadic. De Serviër was met een rake strafschop verantwoordelijk voor de 0-2 en had daarmee een belangrijk aandeel in de zege. "Ik vond het mooi", zegt Tadic over het vuurwerk van de Feyenoord-fans voorafgaand aan het duel. "Echt heel mooi. "Dit motiveert ons. Van mij had het stadion ook vol mogen zitten. Alles tegen jou, daar haal ik kracht uit. Of ik het niet beangstigend vond? Nee, echt niet. Misschien vind je me een beetje gek. Maar ik ben bommen gewend, zoals in 1999", doelde de captain op de bombardementen van de NAVO op zijn geboorteland.