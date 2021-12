Brobbey neemt afscheid bij RB Leipzig en is op weg naar Ajax

Maandag, 20 december 2021 om 12:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:07

Brian Brobbey staat op het punt om op huurbasis terug te keren bij Ajax, zo stelt BILD maandagmiddag. Volgens de Duitse boulevardkrant heeft de spits afscheid genomen bij RB Leipzig en staat niks een terugkeer bij zijn voormalig werkgever nog in de weg. Brobbey heeft al meerdere keren openlijk aangegeven terug te willen keren bij Ajax en lijkt die wens nu in vervulling te zien gaan.

Volgens BILD heeft Brobbey zaterdag na afloop van de verloren competitiewedstrijd tegen Arminia Bielefeld (0-2) afscheid genomen van de spelersgroep middels een knuffel in de kleedkamer. De aanvaller hoopte op een ommekeer bij Leipzig met de trainerswissel, maar komt ook onder de nieuwe trainer Domenico Tedesco amper aan spelen toe. Tegen Bielefeld kwam hij vier minuten voor tijd binnen de lijnen. Ook in de wedstrijden daarvoor moest hij het doen met korte invalbeurten. Een terugkeer bij Ajax is voor Brobbey dan ook de enige oplossing, zo klinkt het.

Tedesco zou alleen spelers in de selectie willen die volledig gefocust zijn op Leipzig. Een ontevreden Brobbey past dan ook niet in dat ideaalbeeld. De samenwerking tussen Leipzig en Brobbey is nooit voorspoedig gelopen. De aanvalsleider werd in maart gecontracteerd door toenmalig technisch directeur Markus Krösche en coach Julian Nagelsmann, maar beiden zijn niet meer in dienst bij Leipzig. Krösche vertrok naar Eintracht Frankfurt, terwijl Nagelsmann aan het roer staat bij Bayern München. Toen de twee in de zomer weg waren, gaf Brobbey al aan spijt te hebben van zijn overgang naar Leipzig. "Na de horror van de eerste seizoenshelft (tiende plaats), betekent een exit van Brobbey het volgende faillissement voor RB Leipzig", aldus BILD.

Zaakwaarnemer Mino Raiola erkende in een interview met het NRC dat Brobbey de hooggespannen verwachtingen zeker nog niet heeft ingelost in de Bundesliga. De belangenbehartiger vindt het niet in het belang van Brobbey dat Leipzig hem voorlopig slechts als invaller ziet. "Achteraf kun je zeggen van niet", aldus Raiola. "Maar dat wist je niet van tevoren. Kijk naar Jude Bellingham, het grootste talent van Engeland, die nu bij Borussia Dortmund speelt. Net als Erling Braut Haaland. Jong vertrekken is niet per definitie slecht. Mijn spelers maken zelf hun keuzes. Ik schets het eerlijke verhaal. Natuurlijk voel ik me verantwoordelijk voor zijn situatie, zoals ik ook mans genoeg ben om te zeggen dat ik vind dat hij (Brobbey, red.) nu het beste terug kan gaan naar Ajax."

Brobbey koos afgelopen zomer voor een contract tot medio 2025 bij Leipzig. Voorlopig staat de teller op veertien wedstrijden (0 doelpunten) in Duitsland. Ajax is al enige tijd bezig met een terugkeer van Brobbey, maar slaagde daar tot afgelopen weekend niet in. Clubwatcher Mike Verweij liet afgelopen maandag in de voetbalpodcast van De Telegraaf nog weten dat een eerste bod van Ajax van tafel was geveegd door de Bundesliga-club. Ajax moet het van 9 januari tot 6 februari stellen zonder Sébastien Haller, die met Ivoorkust actief zal zijn op de Afrika Cup.