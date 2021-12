Mundo Deportivo: naam van Mazraoui valt tijdens gesprek in beroemd hotel

Dinsdag, 14 december 2021 om 07:56 • Dominic Mostert

Een afvaardiging van Barcelona heeft maandag in Turijn gesproken met Mino Raiola. De zaakwaarnemer was in Turijn om het Golden Boy-gala bij te wonen, maar heeft in een 'beroemd hotel' ook gesproken met Joan Laporta, Mateu Alemany en Jordi Cruijff. Volgens Mundo Deportivo vielen de namen van Erling Braut Haaland en Noussair Mazraoui tijdens dat gesprek. Het onderhoud werd maandag door Fabrizio Romano als eerste naar buiten gebracht.

Mazraoui laat zijn belangen sinds enkele maanden behartigen door Raiola. De rechtsback beschikt over een aflopend contract bij Ajax. Vorige maand liet hij aan Andy van der Meijde in het programma Bij Andy in de Auto weten dat de onderhandelingen 'vol aan de gang' zijn. "Jij bent ook niet dom. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt", voegde hij daaraan toe. Mazraoui zei open te staan voor een transfer. "Dat heb ik ook gezegd tegen Marc (Overmars, red.). Ik ben daar heel eerlijk in." Sindsdien werd Mazraoui in verband gebracht met clubs als Napoli, Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Leeds United en Manchester City.

Barcelona is door de financiële problemen gedwongen om zijn heil te zoeken in goedkope versterkingen. Hoewel de club met Dani Alves onlangs een nieuwe rechtsback aantrok, is de 38-jarige Braziliaan geen oplossing voor de lange termijn. Mazraoui zou dat gezien zijn leeftijd wel kunnen worden. Ook César Azpilicueta is bij Barcelona in beeld om de rechtsbackpositie te versterken, zo schreef het Spaanstalige ESPN eerder. De 32-jarige Spanjaard beschikt bij Chelsea ook over een aflopend contract.

In Spanje wordt na het onderhoud in Turijn vooral ingezoomd op Haaland. De voorpagina van Mundo Deportivo luidt 'Cumbre Haaland', ofwel: ontmoeting over Haaland. De komst van de spits van Borussia Dortmund wordt omschreven als 'de grote droom' in het Camp Nou. Vorige week zei Raiola dat er vier clubs zijn die de spits kunnen inlijven. "Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City; dat zijn de grote clubs waar hij naartoe kan gaan", gaf de zaakwaarnemer aan. In een bericht op Twitter maakte Raiola vervolgens duidelijk dat hij die clubs noemde als 'voorbeelden om te zeggen dat hij, wanneer hij vertrekt bij Borussia Dortmund, naar een van de vijftien topclubs van Europa zal gaan'.

Bekend is dat Raiola een goede relatie onderhoudt met Laporta. Volgens journalist Gerard Romero heeft Barcelona in het gesprek van maandag aan Raiola gevraagd of de zaakwaarnemer genoegen kan nemen met een lagere commissie bij een overstap van Haaland. De club verzekerde de Nederlandse Italiaan dat Haaland een 'leidend figuur' kan worden oner de nieuwe trainer Xavi. Verder wees Barcelona op de inkomsten die gegenereerd zullen worden uit de naderende deal met CVC Capital Partners. Met de nieuwe inkomsten kan de financieel geplaagde club een serieuze gooi doen naar de komst van Haaland, zo hoopt men.