‘Barcelona maakt met nieuwe deal in één klap transferbudget voor januari vrij’

Maandag, 13 december 2021 om 16:45 • Jeroen van Poppel

Barcelona staat op het punt om alsnog een akkoord te sluiten met CVC Capital Partners, zo meldt radiostation RAC1. De Catalanen waren aanvankelijk fel tegen de kapitaalinjectie die de Amerikaans-Britse private-equityfirma wil doen in het Spaanse voetbal, maar zijn na langdurige onderhandelingen nader tot het investeringsfonds gekomen. Voor het armlastige Barcelona is de kapitaalinjectie van 270 miljoen euro hard nodig.

CVC steekt twee miljard euro in het Spaanse voetbal in ruil voor tien procent van de opbrengsten van de clubs in LaLiga. Over de overeenkomst met de investeerders werd afgelopen vrijdag gestemd: van de 42 clubs waren er liefst 37 voor. Barcelona, Real Madrid en Athletic Club waren tegen, maar toch werd de deal afgelopen weekend geformaliseerd. Barça, Real en Athletic werden in eerste instantie uitgesloten van de deal: de drie clubs ontvangen geen geld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor de drie rebellerende clubs was het grootste bezwaar dat er vijftig jaar uitgetrokken zou worden om het bedrag van CVC terug te betalen. Mogelijk heeft Barcelona na onderhandelingen met het fonds gunstigere voorwaarden kunnen bedingen. De club verwacht volgens RAC1 snel een overeenkomst te sluiten. Met de economische injectie die daaruit voortvloeit kan Barcelona dan al in januari de transfermarkt op.

Barça zit niet alleen in zware financiële, maar ook in grote sportieve problemen. De Catalanen wisten zondag niet te winnen van Osasuna (2-2) en staan op een teleurstellende achtste plek in LaLiga. Het is van groot belang voor Barcelona om in ieder geval in de top vier te eindigen, zodat deelname aan de Champions League wordt afgedwongen. Barça kan het zich niet permitteren om die inkomsten, waarop jaarlijks ruimschoots begroot wordt, mis te lopen.

Om aan de sportieve malaise te ontsnappen, wil Barcelona in januari nieuwe spelers aantrekken. Het probleem voor de Catalanen is echter dat de Financial Fair Play-regels in Spanje voorschrijven dat Barcelona al aan zijn limiet zit als het gaat om het spelersbudget. Zonder eerst spelers te verkopen, mag Barça geen nieuwe aanwinsten halen, zo vertelde ook technisch directeur Mateu Alemany in november bij de presentatie van Dani Alves. Alemany zei toen al dat Barça hard werkte aan een oplossing, die nu mogelijk dus gevonden wordt in de vorm van een deal met CVC.