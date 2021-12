Driessen noemt twee basisspelers met wie Ten Hag ‘een signaal kan afgeven’

Maandag, 13 december 2021 om 07:11

Valentijn Driessen raadt Ajax-trainer Erik ten Hag aan om zijn basisformatie op te schudden naar aanleiding van de 1-2 nederlaag tegen AZ. De chef voetbal van De Telegraaf schrijft in zijn column dat sommige Ajacieden ‘te weinig leveren om gegarandeerd te zijn van een basisplaats’. Volgens Driessen zijn Daley Blind en Ryan Gravenberch ‘exponenten’ daarvan.

“Het kon allemaal niet op, zeker Europees. Er werd al verkondigd dat iedere misstap van Ajax nationaal slechts te wijten valt aan Ajax zelf. Tot op zekere hoogte klopt dit als de kwaliteiten in de selectie van trainer Erik ten Hag worden afgezet tegen die bij tegenstanders of als de Europese campagne als maatstaf dient”, schrijft Driessen. Het draait volgens hem echter ook om ‘de houding, de mentale bereidwilligheid om tegen minder aansprekende tegenstanders zelf en voor het team tot het gaatje te gaan om overwinningen uit het vuur te slepen’ en daar plaatst hij op basis van de resultaten in dit Eredivisie-seizoen bij Ajax zijn vraagtekens bij.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Driessen vond Ajax in de wedstrijden waarin puntverlies werd geleden - tegen FC Twente, Go Ahead Eagles, Heracles Almelo, FC Utrecht en AZ - bijna gemakzuchtig ogen. “De Ajacieden stralen niet uit dat ze nog zo hongerig zijn dat ze zichzelf pijn kunnen doen met opofferingsloopjes, meeverdedigen tot de max en vuile meters maken om rugdekking te geven. Een hele gevaarlijke ontwikkeling voor een team dat al diverse hoofdprijzen heeft gewonnen. Waar verzadiging dreigt, is het aan de dienstdoende trainer-coach om deze tendens te stoppen en te kantelen.”

De verwijten van Ten Hag na de wedstrijd vond Driessen te gemakkelijk, omdat de trainer volgens hem grotendeels verantwoordelijk is voor de houding van zijn ploeg. “Hij bezit de middelen om dit aan te pakken, variërend van een andere tactiek tot een andere wedstrijdbenadering tot het opschudden van zijn basisformatie. Sommige Ajacieden leveren te weinig om gegarandeerd te zijn van een basisplaats.”

“Daley Blind en Ryan Gravenberch zijn exponenten daarvan. Het kan geen kwaad als Ten Hag een signaal afgeeft. Alternatieven voldoende op de bank”, vervolgt Driessen. Hij moedigt Ten Hag aan om dit niet in de bekerwedstrijd van komende woensdag tegen de amateurs van Barendrecht, maar komende zondag in de Klassieker tegen Feyenoord te doen. “Dat zou echt een geloofwaardig teken zijn waarmee hij de boel intern op scherp zet en zijn selectie wakker schudt. Want in de Eredivisie verkeert het verzadigde Ajax op een hellend vlak.”