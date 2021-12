Barcelona vliegt er kansloos uit tegen machtig Bayern; Benfica gaat door

Woensdag, 8 december 2021 om 22:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:12

Barcelona is woensdagavond uitgeschakeld in de Champions League. De ploeg van Xavi had moeten winnen bij Bayern München, maar ging in plaats daarvan kansloos af: 3-0. Daardoor eindigt Barça op de derde plek achter Benfica, dat zelf eenvoudig won van Dynamo Kiev (2-0). Barcelona moet verder in de Europa League, terwijl Benfica samen met Bayern overwintert in de Champions League. Benfica haalt bovendien een vrachtlading coëfficiëntenpunten binnen voor Portugal, dat de virtuele achterstand tot Nederland over de stand vanaf volgend jaar verkleint tot 0,3 punt.

Bayern München - Barcelona 3-0

Barcelona trad aan in een 4-3-3-formatie, met daarin Sergiño Dest, Memphis Depay en Ousmane Dembélé als aanvallers. Voor laatstgenoemde was het zijn eerste basisplaats van het seizoen. Bayern München spaarde zich niet en verscheen aan de aftrap met onder meer Robert Lewandowski, Leroy Sané en Kingsley Coman. Beide ploegen hielden elkaar in de openingsfase in evenwicht. Dembélé zorgde met een schot ineens na twintig minuten voor wat dreiging, maar die bal ging over. Barça raakte daarna Jordi Alba kwijt, die met een blessure moest afhaken.

De CL-treffer van Thomas Müller! De Barça-plaaggeest doet de club opnieuw pijn: 1-0 voor Bayern in de Allianz Arena. Xavi en co hebben nu twee goals nodig om door te gaan.

Bayern kwam zeven minuten later dichter bij een doelpunt. Thomas Müller gaf de bal laag voor op de volledig vrije Lewandowski, die een intikker werd onthouden door goed ingrijpen van Marc-André ter Stegen. Enkele minuten later had de doelman van Barça geen antwoord op een kopbal van Müller, die profiteerde van een uitstekende voorzet van Lewandowski: 1-0. De bal leek nog van de lijn te worden gehaald door Ronald Araújo, maar de doellijntechnologie bevestigde het doelpunt. Het werd vlak voor rust erger voor Barcelona, toen Ter Stegen een houdbaar ogend afstandsschot van Sané doorliet: 2-0.

Het regent vanavond beauty's in het miljardenbal! Leroy Sané poeiert van afstand schitterend raak, al gaat Ter Stegen niet volledig vrijuit.

Direct na rust had Sané er 3-0 van moeten maken, maar de vleugelspits wist de bal van heel dichtbij niet in een leeg doel te tikken en gaf hem zomaar terug aan Ter Stegen. In de 62ste minuut slaagde Jamal Musiala er wél in om een makkelijke intikker te maken. De middenvelder deed dat na goed werk van Alphonso Davies, die de bal nét voor de achterlijn voorgaf: 3-0. Depay greep in blessuretijd naar zijn hamstring, maar bleef wel op het veld.

Benfica - Dynamo Kiev 2-0

Benfica liet er geen gras over groeien besliste de wedstrijd eigenlijk binnen 22 minuten al. Na ruim een kwartier werd een lage voorzet vanaf de achterlijn van João Mário simpel ingetikt door Roman Yaremchuk: 1-0. Daarna werden de Portugezen geholpen door Benjamin Verbic, die met een onhandig tikje terug Gilberto lanceerde. De rechtervleugelspeler kwam vrij voor het doel en rondde koelbloedig af: 2-0. Benfica liet de teugels daarna tot frustratie van zijn eigen toeschouwers vieren. Sergiy Sydorchuk en Oleksandr Tymchyk deden na rust nog kansrijke pogingen namens Kiev, maar de ploeg uit Lissabon bleef vrij eenvoudig op de been.