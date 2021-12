Dit duizelingwekkende bedrag hield Ajax nu al over aan de Champions League

Woensdag, 8 december 2021 om 10:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:27

Met de zege op Sporting Portugal (4-2) heeft Ajax zich dinsdagavond wederom verzekerd van een karrenvracht aan inkomsten. De ploeg van Erik ten Hag beleeft tot op heden een foutloze Champions League-campagne en wist als eerste Nederlandse club ooit alle zes de groepswedstrijden in winst om te zetten. Door de prestatie van de Amsterdammers komen de inkomsten van dit Champions League-seizoen nu al uit op 69,5 miljoen euro.

Alle deelnemers in de Champions League ontvangen een startpremie van 15,6 miljoen euro bij deelname aan het hoofdtoernooi. Door de coëfficentenranglijst van de UEFA met oude en recente prestaties in Europa heeft Ajax echter nog eens recht op twintig miljoen euro extra. Het duel met Sporting was voor de ploeg van Ten Hag enkel goed voor een aantal miljoenen en records, daar de regerend landskampioen zich met de overwinning op Besiktas (1-2) twee weken geleden al verzekerde van deelname aan de volgende ronde. Die prestatie leverde de club ook al 9,6 miljoen euro op. Een bedrag dat gelijk staat aan de begroting van NEC.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kijkend naar de inkomsten voortkomend uit het aantal zeges, staat de teller op 16,8 miljoen euro. Elke overwinning in de Champions League levert een bedrag van 2,8 miljoen euro op. Met dubbele zeges op Sporting Portugal, Borussia Dortmund en Besiktas komt dat totaal op 16,8 miljoen euro. Bovendien ontvangt Ajax naar schatting zo’n drie miljoen euro uit de marketpool met televisierechten van de Champions League. Voor Ajax komen de Champions League-miljoenen bijzonder gelegen, daar de club vanwege de coronapandemie een verlies leed van ruim acht miljoen euro.

Enige smet zijn de recettes. Deze komen tot op heden uit op vier miljoen euro, maar waren een stuk hoger uitgekomen als Ajax in een volle Johan Cruijff ArenA was aangetreden tegen Sporting Portugal. In het nieuwe kalenderjaar, als Ajax het seizoen in de Champions League voortzet, kan opnieuw een flinke slag worden geslagen wat betreft het vullen van de schatkist. Voor het bereiken van de kwartfinale staat een bonus van 10,6 miljoen euro, de halve finale 12,5 miljoen, de finale 15,5 miljoen en een overwinning levert nog eens 4,5 miljoen op. De loting voor de achtste finales vindt plaats op maandag 13 december.