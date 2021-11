Josep Guardiola reageert: is de Ballon d'Or van Lionel Messi terecht?

Dinsdag, 30 november 2021 om 16:27 • Dominic Mostert

Josep Guardiola neemt het op voor Lionel Messi. De trainer van Manchester City, die jarenlang samenwerkte met Messi bij Barcelona, vindt de zevende Ballon d'Or voor zijn voormalig pupil niet 'onterecht'. Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tussen Manchester City en Aston Villa stelt Guardiola dat Messi 'te veel goede dingen' heeft laten zien om de Ballon d'Or niet te verdienen, al begrijpt hij waarom veel voetbalfans vinden dat Robert Lewandowski recht had op de prijs.

"Daar hoef je me niet naar te vragen, het is wat het is", luidt de eerste reactie van Guardiola op een vraag over de Ballon d'Or. Vervolgens weidt hij toch uit. "Je kunt nooit zeggen dat Lionel Messi onterecht de Ballon d'Or heeft gewonnen. Daarvoor heeft hij te veel goede dingen laten zien op het veld." De oefenmeester vindt het Ballon d'Or-gala vooral 'een show om het voetbal aantrekkelijker te maken'. "Alexia, Pedri en Leo verdienen een groot compliment", doelt hij op Ballon d'Or Féminin-winnaar Alèxia Putellas en Kopa Trophy-winnaar Pedri, respectievelijk de beste speelster en het grootste talent. "Hetzelfde geldt voor de winnaars van alle awards."

"Ik ben niet de persoon om te bepalen of Messi het verdient of niet. Het is nooit oneerlijk als hij de prijs wint. Het zou ook eerlijk zijn geweest als Lewandowski had gewonnen, vanwege al zijn doelpunten en kwaliteiten", benadrukt Guardiola. "De vier à vijf grootste kanshebbers zijn allemaal zo goed, en hebben zulke fantastische seizoenen gekend met hun ploegen, dat ze het allemaal verdienen." Lionel Messi eindigde met 613 punten bovenaan; Lewandowski volgde op korte afstand met 580 punten. Jorginho (460), Karim Benzema (239) en N'Golo Kanté (186) completeerden de top vijf.

De hoogste genoteerde speler van Manchester City was Kevin De Bruyne op de achtste plek. Guardiola krijgt tijdens de persconferentie ook vragen over de aanvallende middenvelder, die na de interlandbreak positief testte op het coronavirus. Inmiddels test hij weer negatief, maar toch speelt De Bruyne woensdag niet op bezoek bij Aston Villa. "Hij heeft inderdaad negatief getest, maar hij kon nog niet trainen", aldus Guardiola. "Kevin komt wel weer terug. Hij heeft nog wat tijd nodig om weer de oude te worden. Alle spelers die getroffen werden door corona klagen over vermoeidheid en hebben tijd nodig. Kevin moet topfit zijn om zijn kwaliteiten te kunnen tonen."