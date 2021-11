De puntenaantallen van Ballon d’Or: Messi bleef Lewandowski nipt voor

Dinsdag, 30 november 2021 om 06:52 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:03

Lionel Messi won de Ballon d’Or maandagavond net als in 2019 met slechts een kleine voorsprong op de nummer twee, zo heeft France Football bekendgemaakt. De aanvaller van Paris Saint-Germain en Argentinië ontving 613 punten en bleef daarmee Robert Lewandowski nipt voor: het verschil bedroeg 33 punten. De aanvaller van Bayern München en Polen kreeg namelijk 580 punten, net niet genoeg voor de eindzege.

In 2019 was het verschil tussen Messi en de toenmalige nummer twee, Virgil van Dijk, nog kleiner. De aanvaller ontving 686 stemmen en dat waren er slechts 7 meer dan de verdediger van Liverpool en het Nederlands elftal: 679. Van Dijk eindigde op een overtuigende tweede plaats, want hij bleef nummer drie Cristiano Ronaldo (476 punten) ver voor.

PUSH THE MAGIC BUTTON! ?? small surprise for Lionel Messi #ballondor pic.twitter.com/UtMcaQyIdE — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Dat geldt ook voor Lewandowski dit jaar: Jorginho, EK- en Champions League-winnaar, heeft 120 punten minder dan de aanvaller en is als derde geëindigd. Ronaldo staat voor het eerst in elf jaar tijd niet in de top drie. De aanvaller van Manchester United en Portugal, goed voor vijf Ballon d’Ors, eindigde als zesde.

De winnaar van de Ballon d'Or werd bepaald door een stemming. Nadat organisator France Football een shortlist van dertig spelers samenstelde, bepaalde een selectie van journalisten - één uit ieder FIFA-voetballand - samen met de bondscoaches en aanvoerders van nationale ploegen de winnaar. Aan de journalisten, spelers en bondscoaches werd gevraagd om een top vijf te kiezen uit de dertig namen van de shortlist, op basis van iemands individuele en collectieve prestaties in het afgelopen jaar, kwaliteit van de speler en met inachtname van de carrière van de speler.

De nummer één van een panellid ontvangt zes punten, de nummer twee vijf punten, enzovoorts. Uiteindelijk volgde daaruit een algehele ranglijst. Over een kleine twee weken, op 11 december, wordt duidelijk wie op wie heeft gestemd. Dan verschijnt de nieuwste editie van France Football.

Eindstand Ballon d’Or 2021:

1. Lionel Messi (Argentinie, Barcelona, Paris Saint-Germain), 613 punten

2. Robert Lewandowski (Polen, Bayern Munchen), 580 punten

3. Jorginho (Italië, Chelsea), 460 punten

4. Karim Benzema (Frankrijk, Real Madrid), 239 punten

5. N'Golo Kanté (Frankrijk, Chelsea), 186 punten

6. Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus, Manchester United, 178 punten

7. Mohamed Salah (Egypte, Liverpool), 121 punten

8. Kevin De Bruyne (België, Manchester City), 73 punten

9. Kylian Mbappé (Frankrijk, Paris Saint-Germain), 58 punten

10. Gianluigi Donnarumma (Italië, AC Milan, Paris Saint-Germain), 36 punten

11. Erling Braut Haaland (Norwegen, Borussia Dortmund), 33 punten

12. Romelu Lukaku (België, Internazionale, Chelsea), 26 punten

13. Giorgio Chiellini (Italië, Juventus), 26 punten

14. Leonardo Bonucci (Italië, Juventus), 18 punten

15. Raheem Sterling (Engeland, Manchester City), 10 punten.

16. Neymar (Brazilië, Paris Saint-Germain), 9 punten

17. Luis Suarez (Uruguay, Atlético Madrid), 8 punten

18. Simon Kjaer (Denemarken, AC Milan), 8 punten

19. Mason Mount (Engeland, Chelsea), 7 punten

20. Riyad Mahrez (Algerije, Manchester City), 7 punten.

21. Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United), 6 punten

_. Lautaro Martinez (Argentinië, Internazionale), 6 punten

23. Harry Kane (Engeland, Tottenham), 4 punten

24. Pedri (Spanje, Barcelona), 3 punten

25. Phil Foden (Engeland, Manchester City), 2 punten

26. Nicolò Barella (Italië, Internazionale) 1 punt

_. Ruben Dias (Portugal, Manchester City), 1 punt

_. Gerard Moreno (Spanje, Villarreal), 1 punt

29. César Azpilicueta (Spanje, Chelsea), 0 punten

_. Luka Modric (Kroatië, Real Madrid), 0 punten