Marca zet Depay neer als ‘leugenaar’: ‘Dat moet Barcelona niet willen’

Woensdag, 24 november 2021 om 00:30 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:39

Barcelona kwam dinsdagavond in de Champions League niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Benfica: 0-0. Ook in de tweede wedstrijd met Xavi op de bank, drie dagen na zijn debuut in de stadsderby tegen Espanyol (1-0), werd duidelijk dat de improductiviteit de Catalanen parten blijft spelen. In de laatste acht duels kwam Barcelona slechts een keer tot minimaal twee doelpunten (3-3 tegen Celta de Vigo): in de overige duels werd een keer gescoord of helemaal niet. Na de 0-0 tegen Benfica wijzen de media in Spanje onder meer naar Memphis Depay. Hij speelde ongelukkig, maar hij kan het ook niet alleen af, zo luidt de conclusie.

“Xavi heeft de handleiding, maar hij kan niet ook de doelpunten gaan maken”, zo luidt de veelzeggende kop boven een analyse van Marca. “Hij kan weinig worden verweten na twee wedstrijden, voor zover er iets van hem geëist kan worden in zo’n korte tijd. Barcelona speelt beter voetbal en voldoet aan de eisen waaraan het moderne Barcelona moet voldoen… tot het moment dat het in de laatste meters beslist moet worden. Wellicht is het moment daar dat gezegd moet worden dat Depay niet de aangewezen persoon moet zijn om bij een club als Barcelona de doelpunten te moeten maken. Of dat de jeugdopleiding prachtige talenten voortbrengt, maar dat deze ook geen doelpunten maken.”

“Luis Suárez en Lionel Messi zijn weg en daarmee ook de aanvallende kracht van Barcelona in de voorbije tien jaar”, benadrukt de meest verkochte sportkrant. “De hoop is gevestigd op een voetballer als Ousmane Dembélé, even talentvol als fragiel. Het zegt voldoende over het enorme probleem waar Barcelona mee kampt op een plek waar wedstrijden worden beslist. Xavi kan nog zo zijn best doen, maar dit probleem lijkt geen oplossing te hebben.” In de analyse staat ook een subkop met el mentiroso als titel, ‘de leugenaar’. “Depay lijkt op een aanvaller van een topclub, maar hij is het niet. Het is een goede voetballer, dat lijdt geen twijfel, maar het is niet een voetballer die het verschil kan maken.”

“Een complementaire voetballer, maar niet de stervoetballer waarmee Barcelona zijn gebrek aan scorend vermogen moet willen oplossen. Dat moet Barcelona niet willen. Tegen Benfica speelde Depay wederom een teleurstellende wedstrijd, afgezien van het feit dat hij een paar goede kansen om zeep hielp.” Bij de beoordelingen, waar geen cijfers aan worden gekoppeld, van het Madrileense dagblad zijn evenmin weinig positieve aanmerkingen. “Het is het doel van Depay om ook in de Champions League voor Barcelona te scoren. Maar Nicolás Otamendi was zijn schaduw. Depay was veel te statisch. Onnauwkeurig. Vaak onzichtbaar. Er wordt veel meer van hem verwacht.”

Memphis Depay hasn't had a shot on target in five #UCL matches or Barca's La Liga matches against Real Madrid and Atlético Madrid. 23 in his other 11 La Liga games. — Kevin Chroust (@kevinchroust) November 23, 2021

Ook op sociale media is de kritiek op Depay onder de fans niet mals. Journalist Manu Carreño benadrukt via Twitter dat ‘er geen wonderen van Xavi kunnen worden verwacht’. “Voetbal is afhankelijk van de spelers die je tot je beschikking hebt. Het is heel oneerlijk om Xavi met Josep Guardiola te vergelijken. De een had Thierry Henry, David Villa en Lionel Messi. Xavi heeft nu Depay.” Saillant: Depay kwam in zijn vijf Champions League-optredens voor Barcelona tot geen enkele gerichte doelpoging, net als in de competitieduels met Real Madrid en Atlético Madrid. In de overige 11 duels was de Nederlander daarentegen goed voor 23 gerichte pogingen op doel.

Sport deelt drie onvoldoendes uit aan de basiskrachten van Barcelona: een vijf voor zowel Clément Lenglet als Jordi Alba en de laagste beoordeling is voor Depay, een vier. “Barcelona miste tegen Benfica stootkracht in aanvallend opzicht omdat de nummer negen in de laatste meters allesbehalve zorgvuldig was”, zo schrijft de Catalaanse sportkrant. “Hij sprong niet goed om met de kansen die hij kreeg. Na bijna een uur spelen stond hij oog in oog met doelman Odisseas Vlachodimos, maar toen werd het hem donker voor de ogen. Het ontbrak aan zelfvertrouwen, terwijl dat juist een van zijn kwaliteiten is.”

Ook AS zet grote vraagtekens na de verrichtingen van Depay tegen Benfica. “Licht en duisternis in het spel van Depay. Hij was goed wanneer het spel moest worden opgebouwd en hij zich aanbood. Maar hij was onfortuinlijk richting het doel, afgezien van het feit dat hij maar weinig kansen kreeg. De weinige kansen die hij kreeg, waren echter niet aan hem besteed. Het duurt nog wel even voordat hij een echte topwedstrijd voor Barcelona zal spelen.” Mundo Deportivo wijst erop dat Depay een goede kans om zeep hielp omdat ‘hij de bal nog altijd een keer te veel wil raken’. “Het ontbrak aan precisie op bepaalde momenten waarop Barcelona in het voordeel leek te zijn én wanneer hij de kans kreeg om zijn team aan de leiding te brengen. Hij stond ook te vaak buitenspel.”