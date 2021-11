Courtois: ‘Misschien ben ik niet genomineerd door wat ik vorige maand zei’

Dinsdag, 23 november 2021 om 22:16 • Dominic Mostert

Het verbaast Thibaut Courtois niet dat hij ontbreekt op de lijst van kandidaten van de FIFA om verkozen te worden tot beste keeper van het jaar. De wereldvoetbalbond maakte maandag bekend dat Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Édouard Mendy, Manuel Neuer en Kasper Schmeichel strijden om de award voor The Best FIFA Men’s Goalkeeper. Courtois denkt vanwege uitspraken die hij vorige maand deed niet genomineerd te zijn.

"Collectieve trofeeën zijn belangrijker dan individuele", reageert de doelman van Real Madrid daags voor de Champions League-wedstrijd tegen Sheriff Tiraspol tijdens een persconferentie. In 2018 werd hij nog verkozen tot beste doelman; in 2017, 2019 en 2020 behoorde hij tot de kanshebbers. "Ik win liever de Champions League dan zo’n prijs. En het verbaast me niet dat ik niet genomineerd ben. Misschien speelt wat er een maand geleden gebeurd is wel mee. Toen gaf ik enkele opmerkingen... Ach, ik ga er verder geen commentaar op geven."

Courtois liet zich op maandag 11 oktober, na de 2-1 nederlaag van België tegen Italië in de troostfinale van de Nations League, kritisch uit over de FIFA. Hij noemde het duel om de derde plaats onder meer een ‘money game’. De doelman gaf aan dat de UEFA geen oog heeft voor de spelers en riep zowel de UEFA als de FIFA op om na te denken over het drukke wedstrijdschema. "Ze kunnen dan boos zijn op clubs die een Super League willen vormen, maar zelf geven ze niks om spelers", zei Courtois. "Alleen hun geld telt. Dat is echt triest. En dan willen ze ook nog eens om het jaar een EK of een WK organiseren. Wanneer mogen we eens rusten?"

Courtois krijgt op de persconferentie ook een vraag over Eden Hazard, die hersteld is van buikgriep maar nog niet bij de selectie zit voor het duel van woensdag. “Ik ken hem. Het was altijd zijn droom om voor Real Madrid te spelen", vertelt Courtois over zijn landgenoot. "Het is triest dat de dingen niet zijn gegaan zoals iedereen wil. Maar ik zie hem niet trainen met z’n hoofd naar beneden. Eden straalt nog steeds vreugde uit. Hij wil het team helpen. Als je ruim twee jaar amper hebt gespeeld, is het natuurlijk moeilijk om je oude niveau terug te vinden. Hij zal nog veel bijdragen tot het team. Men vergeet tegenwoordig snel welke kwaliteiten hij heeft. Onterecht. Eden is niet zomaar een speler.”