Reactie van Andriy Lunin na winnende strafschop van Real Madrid gaat viral

Andriy Lunin werd woensdagavond de grote man aan de kant van Real Madrid. De Oekraïense doelman stopte twee strafschoppen tegen Manchester City en werd daarmee de held van de Spaanse ploeg. Vooral zijn reactie na de winnende strafschop gaat een dag later viral.

De kwartfinale van de Champions League tussen Manchester City en Real Madrid (1-1) moet voor Lunin een van de mooiste momenten uit zijn carrière zijn geweest. De reservedoelman, die het seizoen begon als derde keus, vertolkte een heldenrol.

wtf Lunin, look at his reaction! ????pic.twitter.com/w80u5aM2ra