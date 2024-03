Courtois opnieuw geblesseerd: einde van het seizoen wordt race tegen de klok

Thibaut Courtois is opnieuw zwaar geblesseerd geraakt aan zijn knie, zo meldt Fabrizio Romano. De 31-jarige doelman van Real Madrid scheurde afgelopen zomer tijdens de voorbereiding zijn kruisband en kwam daardoor dit seizoen nog geen minuut in actie. Van die blessure was hij net zo goed als hersteld, maar nu heeft het noodlot dus opnieuw toegeslagen. De doelman moet twee maanden herstellen.

Courtois raakte halverwege augustus zwaar geblesseerd aan zijn knie op de training van de Koninklijke, waardoor de club snel moest schakelen om een vervanger binnen te halen. Vier dagen later werd Kepa Arrizabalaga gehuurd van Chelsea.

De Spanjaard begon het seizoen als eerste keuze onder de lat in Madrid, maar raakte zijn plek na een blessure kwijt aan Andriy Lunin. Laatstgenoemde kwam dit seizoen tot dusver tot 23 duels, in tegenstelling tot de 18 wedstrijden van Kepa.

Met de nieuwe blessure van Courtois in het achterhoofd zal Lunin ook de rest van het seizoen de eerste keuze blijven onder de lat bij Real Madrid, zo lijkt het. De 102-voudig international van België moet de komende twee maanden herstellen, waardoor het de vraag is of hij dit seizoen überhaupt nog in actie kan komen voor zijn club.

De Champions League-finale vindt op 1 juni plaats. Mogelijk haalt Courtois het EK wel. Het eindtoernooi in Duitsland start op 14 juni en loopt door tot en met 14 juli. Of de goalie openstaat voor het EK valt overigens nog te bezien, daar hij een zeer moeizame relatie heeft met bondscoach Domenico Tedesco.

Moeizame relatie met Tedesco

De band tussen Courtois en Tedesco kreeg vorig jaar juni al een flinke knel. In een duel met Oostenrijk kreeg niet Courtois, maar Romelu Lukaku de aanvoerdersband van Tedesco. De keeper van Real Madrid verliet vervolgens de selectie, waarna Tedesco beweerde dat dit met de aanvoerderssituatie te maken had. Courtois reageerde vervolgens boos en teleurgesteld en beweerde dat hij te kampen had met een knieblessure.

Courtois reageerde vorige week op X nog met drie ‘leugenaar-emoji’s’ op een video van een persconferentie van bondscoach Tedesco. Daarin deed hij uitspraken over zijn relatie met Courtois. “Zijn positie is duidelijk”, aldus Tedesco. “Hij heeft dat duidelijk en op tijd naar ons gecommuniceerd, wat erg netjes van hem is. Er is sindsdien geen nieuwe informatie onze kant op gekomen.”

“Ik heb alles, maar dan ook alles geprobeerd”, luidde het statement van Tedesco over de situatie van zijn doelman. “De laatste informatie die ik heb is dat hij zich niet comfortabel voelde om het EK te spelen.” Courtois reageerde onder de video met de drie leugenaar-emoji’s, waarmee hij suggereert dat hij van gedachte is veranderd.

