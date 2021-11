Twee Nederlanders hopen op ereprijs bij The Best FIFA Football Awards

Maandag, 22 november 2021 om 18:01

De FIFA heeft bekendgemaakt welke spelers benoemd kunnen worden tot The Best. Elf spelers maken kans om gekroond te worden tot The Best FIFA Men's Player van 2021. Er zijn geen Nederlanders genomineerd in de mannencategorie, maar Vivianne Miedema maakt wel kans op de prijs bij de vrouwen. Bovendien dingt Sarina Wiegman mee naar de prijs voor The Best FIFA Women’s Coach.

Karim Benzema (Frankrijk/Real Madrid), Kevin De Bruyne (België/Manchester City), Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus/Manchester United), Erling Braut Haaland (Noorwegen/Borussia Dortmund), Jorginho (Italië/Chelsea), N'Golo Kanté (Frankrijk/Chelsea), Robert Lewandowski (Polen/Bayern München), Kylian Mbappé (Frankrijk/Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Argentinië/Barcelona/Paris Saint-Germain), Neymar (Brazilië/Paris Saint-Germain) en Mohamed Salah (Egypte/Liverpool) maken kans om op basis van hun prestaties in 2021 verkozen te worden tot beste speler van het jaar.

Antonio Conte (Internazionale/Tottenham Hotspur), Hansi Flick (Bayern München/Duitsland), Josep Guardiola (Manchester City), Roberto Mancini (Italië), Lionel Scaloni (Argentinië), Diego Simeone (Atlético Madrid) en Thomas Tuchel (Chelsea) kunnen 's werelds beste trainer worden. Bij de vrouwen gaat het behalve Wiegman (Nederland/Engeland) ook om Lluís Cortés (Barcelona), Peter Gerhardsson (Zweden), Emma Hayes (Chelsea) en Beverly Priestman (Canada). Miedema heeft tien concurrenten in de strijd om de prijs van beste speelster.

Het wordt de zesde keer dat de FIFA Awards worden uitgereikt. Vorig jaar werd Lewandowski verkozen tot beste speler bij de mannen. Ronaldo won de trofee twee keer, net als Messi, die in 2019 onder andere Virgil van Dijk achter zich liet. In 2018 ging de trofee naar Luka Modric. De winnaars van de prijzen worden op 17 januari bekendgemaakt. Op de website van de FIFA kunnen voetballiefhebbers stemmen op hun favorieten.

De genomineerden voor The Best FIFA Awards

The Best FIFA Men's Player

Karim Benzema (Frankrijk/Real Madrid)

Kevin De Bruyne (België/Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus/Manchester United)

Erling Braut Haaland (Noorwegen/Borussia Dortmund)

Jorginho (Italië/Chelsea), N'Golo Kanté (Frankrijk/Chelsea)

Robert Lewandowski (Polen/Bayern München)

Kylian Mbappé (Frankrijk/Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentinië/Barcelona/Paris Saint-Germain)

Neymar (Brazilië/Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egypte/Liverpool)

The Best FIFA Women's Player

Stina Blackstenius (Zweden/BK Häcken)

Aitana Bonmatí (Spanje/Barcelona)

Lucy Bronze (England/Manchester City)

Magdalena Eriksson (Zweden/Chelsea)

Caroline Graham Hansen (Noorewegen/Barcelona)

Pernille Harder (Denemarken/Chelsea)

Jennifer Hermoso (Spanje/Barcelona)

Ji Soyun (Zuid-Korea/Chelsea)

Sam Kerr (Australië / Chelsea)

Vivianne Miedema (Nederland/Arsenal)

Alexia Putellas (Spanje/Barcelona)

Christine Sinclair (Canada/Portland Thorns)

Ellen White (Engeland/Manchester City)

The Best FIFA Men’s Goalkeeper

Alisson Becker (Brazilië/Liverpool)

Gianluigi Donnarumma (Italië/AC Milan/Paris Saint-Germain)

Édouard Mendy (Senegal/Chelsea)

Manuel Neuer (Duitsland/Bayern München)

Kasper Schmeichel (Denemarken/Leicester City)

The Best FIFA Women's Goalkeeper

Ann-Katrin Berger (Duitsland/Chelsea)

Christiane Endler (Chili/Paris Saint-Germain/Olympique Lyon)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Canada/FC Rosengård/Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Zweden/Atlético Madrid)

Alyssa Naeher (Verenigde Staten/Chicago Red Stars)

The Best FIFA Men’s Coach

Antonio Conte (Internazionale/Tottenham Hotspur)

Hansi Flick (Bayern München/Duitsland)

Josep Guardiola (Manchester City)

Roberto Mancini (Italië)

Lionel Scaloni (Argentinië)

Diego Simeone (Atlético Madrid)

Thomas Tuchel (Chelsea)

The Best FIFA Women’s Coach

Sarina Wiegman (Nederland/Engeland)

Lluís Cortés (Barcelona),

Peter Gerhardsson (Zweden)

Emma Hayes (Chelsea)

Beverly Priestman (Canada).