Feyenoord wint oefenduel dankzij vier doelpunten Cyriel Dessers

Donderdag, 11 november 2021 om 14:07 • Yanick Vos • Laatste update: 15:54

Feyenoord heeft donderdagmiddag een doelpuntrijke oefenwedstrijd tegen NEC gewonnen. Het besloten duel werd afgewerkt op trainingscomplex 1908 en eindigde in een 4-3 overwinning voor de Rotterdammers. Aan de kant van de thuisploeg ontbraken veel basisspelers vanwege interlandverplichtingen. Mark Diemers maakte zijn rentree in de basis in een wedstrijd waarin Cyriel Dessers voor alle vier de doelpunten tekende namens Feyenoord.

Justin Bijlow, Tyrell Malacia, Guus Til, Lutsharel Geertruida, Marcus Pedersen, Fedrik Aursnes, Orkun Kökcu en Alireza Jahnbakhsh ontbraken aan Rotterdamse zijde vanwege interlandverplichtingen. Trainer Arne Slot trad derhalve aan met een B-team, met onder meer een basisplaats voor Diemers, die de afgelopen maanden aan de kant stond met een blessure. Hij is volledig hersteld en is nu op de weg terug. Slot liet ook Francesco Antonucci en Cyriel Dessers aan de aftrap verschijnen.

Feyenoord ging nog rusten met een 0-1 achterstand, maar door vier doelpunten van Dessers werd het duel na rust omgezet. Het team van Slot liep uiteindelijk uit naar een 4-2 voorsprong. In de slotfase kwam NEC nog terug tot 4-3, maar meer zat er niet in voor de bezoekers. Namens de Nijmegenaren waren Jordy Bruijn, Pedro Ruiz en Javier Vet trefzeker.

He just can’t stop scoring… ?????



???????????????? | Feyenoord ?? - ?? N.E.C.

?? 1-1 Dessers

?? 2-1 Dessers

?? 3-2 Dessers

?? 4-2 Dessers pic.twitter.com/9zGpfNa1zU — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) November 11, 2021

Na de interlandperiode krijgt Feyenoord in de Eredivisie op zondag 21 november bezoek van PEC Zwolle. Vier dagen later staat in het kader van de Conference League de uitwedstrijd tegen Slavia Praag op het programma. NEC hervat de competitie op zaterdag 20 november met een uitwedstrijd tegen AZ.