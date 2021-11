Dirk Kuyt en Wesley Sneijder gehoord als getuige in onderzoek drugszaak

Zaterdag, 6 november 2021 om 10:43 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:03

Dirk Kuyt en Wesley Sneijder zijn door de politie gehoord als getuige in een groot onderzoek naar de criminele organisatie van de Haagse ‘godfather’ Piet S., zo meldt het Algemeen Dagblad zaterdag. Het gaat om het onderzoek Taxus rond de crimineel. Meerdere (oud-)profvoetballers, onder wie vroegere spelers van het Nederlands elftal, zouden zwaar gegokt hebben op een goksite, die volgens justitie mogelijk van Piet S. is.

Het gaat om de goksite Edobet, die volgens het Openbaar Ministerie werd opgezet door Freddy S., de zoon van Piet S. In de door de hack van berichtendienst Encrochat afgeluisterde gesprekken hoorde de politie dat Sneijder en Kuyt regelmatig via Edobet zouden gokken. In het geval van Kuyt zou het gaat om forse bedragen. “Dirk Kuyt speelt soms 25 ruggen (25.000 euro, red.) per dag,” hoort de politie in de gesprekken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In een ander gesprek wordt gesteld dat Sneijder gokschulden niet aflost. Daarom zouden hij en zijn familie ‘het ziekenhuis ingetrapt moeten worden’. “We gaan ook niet meer vragen om geld, eerst gewoon het ziekenhuis in laten trappen. Mag ook een wijf zijn, als het maar iemand van die familie is. Zijn moeder, tante, oma, het kan mij niet schelen wie.” Sneijder ontkent in een verhoor, dat plaatsvond in januari van dit jaar, dat hij op de site heeft gespeeld. Wel zou hij zijn benaderd door mensen die zeiden dat hij schulden had, maar daar bleek naderhand niets van waar.

Kuyt gaf in de verhoren, gelezen door het dagblad, toe dat hij na zijn actieve loopbaan op Edobet heeft gespeeld. HIj speelde op krediet. “Ik liet het vaak staan op de site, maar soms kreeg ik uitbetaald. Ik sprak dan bijvoorbeeld af bij een tankstation met iemand. Ik vond het wel fijn om dit cash te doen, zodat ik anoniem kon spelen.” Volgens Kuyt speelde hij niet om er rijk van te worden. “Ik kreeg wel eens contant uitbetaald. Ik speelde niet om het geld, maar ik vond het leuk om te spelen.”

“Toen ik keihard kon bewijzen dat dit niet waar was, was dit verhaal afgedaan”, vertelt Sneijder nu in een reactie aan het dagblad. Kuyt laat weten dat hij ‘liever niet meer eraan wordt herinnerd’. “De periode dat ik gokte via Edobet ligt inmiddels ver achter me.” Hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff denkt dat Kuyt een strafbaar feit heeft gepleegd, verwijzend naar ‘een hoogstwaarschijnlijk illegale site’ en ‘het cash ophalen van winsten bij een tankstation’. “Dat neigt naar de kwalificatie van schuldwitwassen.”

Lees hier het complete artikel van het Algemeen Dagblad.