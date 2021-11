Lewandowski leidt Bayern met hattrick naar volgende ronde; Fati redt Barça

Dinsdag, 2 november 2021 om 22:52 • Dominic Mostert

Bayern München heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann won dinsdagavond met 5-2 van Benfica, mede door een hattrick van Robert Lewandowski, en staat daardoor bovenaan in Groep E met twaalf punten uit vier duels. Barcelona won tegelijkertijd met 0-1 van Dynamo Kiev en staat tweede met zes punten; Benfica bevindt zich met vier punten op de derde plek, terwijl Kiev (een punt) laatste staat. Door het verschil in doelsaldo tussen Bayern en Barcelona (+15 om -4) kan de groepswinst de grootmacht uit Duitsland haast niet meer ontgaan.

Bayern München - Benfica 5-2

De toeschouwers in de Allianz Arena werden getrakteerd op een spectaculaire eerste helft, waarin de eerste grote kans voor Bayern was. In de zesde minuut stuurde Kingsley Coman zijn bewaker Alejandro Grimaldo het bos in, alvorens Serge Gnabry de mogelijkheid te bieden om af te ronden; keeper Odysseas Vlachodimos bracht redding. Na een kwartier dacht Benfica op voorsprong te komen. Na een indraaiende corner van Éverton kopte Soualiho Meïté door naar Pizzi, die Lucas Verissimo in staat stelde om van dichtbij af te ronden. Pizzi stond echter buitenspel, waardoor het doelpunt werd afgekeurd. Vervolgens zette Bayern de voet op het gaspedaal en scoorde de thuisploeg tweemaal.

Robert Lewandowski sloeg als eerste toe. Na samenspel tussen Joshua Kimmich en Coman maakte laatstgenoemde een schijnbeweging waarmee hij Grimaldo te kijk zette, waarna hij de bal op een presenteerblaadje bezorgde bij Lewandowski: 1-0. Een fraaie pass van Kimmich vanuit het middenveld op Lewandowski in het strafschopgebied leidde tot de 2-0 van Gnabry, die na de pass van Lewandowski afrondde met een fraaie hakbal. De onverwachte aansluitingstreffer van Benfica viel zeven minuten voor de pauze. Na een korte vrije trap verstuurde Grimaldo een voorzet richting Morato, die boven de defensie van Bayern uit torende en de spanning terugbracht in de wedstrijd.

Vlak voor de pauze liet Bayern de uitgelezen kans liggen om de marge weer te verdubbelen. De VAR wees arbiter Szymon Marciniak op een handsbal van Verissimo na een schot van Leon Goretzka. De daaropvolgende penalty werd door Lewandowski echter niet overtuigend binnengeschoten en zodoende bracht Vlachodimos redding. Het was zijn eerste gemiste penalty ooit in de Champions League. Kort na de pauze werd het alsnog 3-1: Alphonso Davies legde de bal terug voor Leroy Sané, die succesvol tegendraads uithaalde. Na een uur volgde het vierde doelpunt, door een wippertje van Lewandowski na voorbereidend werk van Sané. Het werd 4-2 via invaller Darwin Núñez na een snelle uitbraak, maar Lewandowski completeerde zijn hattrick na een lange trap en dus een assist van Manuel Neuer.

Dynamo Kiev - Barcelona 0-1

Interim-trainer Sergi Barjuán ruimde een basisplaats in voor Frenkie de Jong, die de afgelopen twee wedstrijden miste door een hamstringblessure. Memphis Depay stond in de punt van de aanval; Sergiño Dest bleek niet fit genoeg om te starten. Ansu Fati keerde net als De Jong terug na een absentie van twee wedstrijden en speelde een hoofdrol in de tweede helft. Na 64 minuten kreeg Fati een strafschop van arbiter Ovidu Hategan, die meende een overtreding van Tomasz Kedziora waar te nemen, maar na inmenging van de VAR kwam hij terug op dat besluit: Fati bracht zichzelf ten val. Even daarna opende Fati de score voor Barcelona. De aanvaller kreeg de bal in het strafschopgebied voor de voeten na een van richting veranderde voorzet van Óscar Mingueza en haalde hard uit: 0-1.

Het doelpunt kon gezien het spelbeeld na de pauze wel verdiend worden genoemd. In de eerste helft hadden beide ploegen kansen: een schot van Memphis Depay werd van dichtbij geblokt door Ilya Zabarnyi en Clément Lenglet kopte vanuit buitenspelpositie op de paal, terwijl Kiev gevaarlijk werd in de uitbraak en mogelijkheden kreeg via zowel Mykola Shaparenko als Denys Garmash. Het merendeel van het balbezit was echter voor Barcelona en met name in de tweede helft waren de bezoekers de meest gevaarlijke ploeg. Dynamo Kiev zocht na de 0-1 uiteraard naar de gelijkmaker. Marc-André ter Stegen hield een geplaatst schot van Viktor Tsygankov uit de bovenhoek en vervolgens overleefde Barcelona nog enkele hachelijke momenten.