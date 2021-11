David Alaba: ‘In Madrid is alles net een tikje groter dan bij Bayern’

Maandag, 1 november 2021 om 10:38 • Yanick Vos

Real Madrid is volgens David Alaba in alles ‘net een tikje groter dan Bayern München’. De Oostenrijks international spreekt uit ervaring, daar hij de afgelopen jaren onder contract stond bij de Duitse grootmacht en afgelopen zomer transfervrij de overstap maakte naar de Koninklijke. Hij is zeer content met zijn eerste maanden in Spanje, zo vertelt hij in gesprek met Kicker. Alaba zegt ‘de speciale uitstraling en sfeer van de club’ vanaf de eerste dag te voelen.

“Je kunt de geschiedenis van deze club voelen als je over het trainingsveld of door de stad loopt. Deze club heeft iets heel bijzonders”, aldus de 29-jarige Alaba, die zijn handtekening zette onder een contract tot medio 2026 in Madrid. In vergelijking met zijn oude werkgever, zegt de Oostenrijker dat ‘Bayern München net als Real Madrid een van de grootste clubs ter wereld is’. Toch ziet Alaba een verschil tussen beide grootmachten: “Alles is net een tikje groter bij Real, zonder respectloos naar Bayern te zijn.”

Alaba, die der Rekordmeister vorig seizoen na dertien jaar transfervrij verliet voor een avontuur bij de huidige nummer twee van LaLiga, zegt veel te danken te hebben aan zijn oude werkgever. “Ik ben Bayern ongelofelijk dankbaar voor wat ze me hebben gegeven”. Alaba won in zijn periode in Zuid-Duitsland maar liefst 27 prijzen, waaronder tien landstitels en twee keer de Champions League.

Alaba is dit seizoen een belangrijke speler voor de ploeg van trainer Carlo Ancelotti. De negentigvoudig international speelde dit seizoen tot nu toe dertien officiële wedstrijden voor de Madrilenen, waarvan tien in de competitie en drie in de groepsfase van de Champions League.