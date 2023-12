Real Madrid verbiedt fans shirts te bedrukken met namen van 2 specifieke spelers

Fans van Real Madrid mogen hun shirtjes uit de fanshop niet meer bedrukken met de namen van Kylian Mbappé en Erling Haaland, zo meldt het Spaanse radiostation Cadena SER. Mbappé en Haaland staan niet onder contract bij Real, dus heeft de club het recht niet om artikelen met hun naam te verkopen.

Mbappé en Haaland, de grote sterren van respectievelijk Paris Saint-Germain en Manchester City, worden daarentegen wel in verband gebracht met een overstap naar de Koninklijke.

Een transfer van Mbappé naar de Spaanse hoofdstad ligt elke transferperiode op de loer en Haaland wordt genoemd als de gedroomde opvolger van de naar Saudi-Arabië vertrokken Karim Benzema.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Mbappé en Haaland zijn echter (nog) geen spelers van Real, dus mag de club geen shirts verkopen met hun namen achterop. De presentatoren van het radioprogramma denken wel dat kinderen die toevallig Mbappé heten, het shirt wel met die naam bedrukt kunnen krijgen.

In de winterse transferperiode zal Real echter eerder moeten denken aan een verdediger dan aan een aanvaller. David Alaba scheurde zijn kruisband in het duel met Villarreal (4-1 winst) en komt dit seizoen niet meer in actie.

De club van manager Carlo Ancelotti werd onlangs in verband gebracht met oude bekende Raphaël Varane. De verdediger van Manchester United zou Alaba moeten vervangen in het Estadio Santiago Bernabéu.

Varane kan echter rekenen op interesse van meer clubs. Volgens AS ziet Bayern München hem graag komen en is ook een terugkeer naar jeugdliefde RC Lens niet ondenkbaar.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties