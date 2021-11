Al-Sadd meldt deal met Barcelona: Xavi keert terug naar Camp Nou

Xavi wordt de nieuwe trainer van Barcelona, zo meldt Al-Sadd via de officiële kanalen. De 41-jarige Catalaan is de opvolger van de ontslagen Ronald Koeman en zet binnenkort zijn handtekening onder een meerjarig contract in het Camp Nou. Het contract van Xavi bij Al-Sadd liep door tot medio 2023. Na het betalen van een afkoopsom van naar verluidt vijf miljoen euro keert Xavi terug op het oude nest, waar hij bijna zijn volledige voetballoopbaan doorbracht, voordat hij in 2015 naar Qatar vertrok.

Spaanse media meldden vorige week al dat de clubleiding van los Azulgrana direct na het ontslag van Koeman contact gezocht had met het kamp van Xavi. "Het bestuur van Al-Sadd heeft een overeenstemming bereikt over Xavi’s vertrek naar Barcelona, nadat het bedrag van zijn vertrekclausule zoals opgenomen in zijn contract is betaald”, zo klinkt het. Xavi neemt naar verwachting zijn broer Óscar en Sergio Alegre mee als assistent-trainers en Iván Torres als fysiektrainer, waardoor van Alfred Schreuder en Henrik Larsson afscheid wordt genomen, die onder Koeman als assistenten werkzaam waren.

Nadat het maanden in de lucht had gehangen, werd Koeman in de nacht van woensdag op donderdag officieel ontslagen door Barcelona, na het verlies bij Rayo Vallecano (1-0). Er heerste al tijden onvrede tussen voorzitter Joan Laporta en de Nederlander vanwege de matige prestaties van de Catalanen. Barcelona bungelt momenteel met vijftien punten uit tien duels op de negende plaats in LaLiga en ging dit seizoen in de Champions League al kansloos onderuit tegen Bayern München (0-3) en Benfica (3-0). Koeman was over zijn gehele werkzame periode vanaf augustus 2020 de trainer met het laagste puntenmoyenne (1,96) sinds Radomir Antic in 2003, die destijds een gemiddelde van 1,83 op zijn naam schreef.