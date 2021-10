‘Newcastle United heeft megasalaris klaarliggen voor Erik ten Hag’

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 16:58 • Laatste update: 17:09

De plannen van Newcastle United lijken zich steeds meer richting een Nederlandse enclave te concentreren. Waar de club eerder al zijn interesse kenbaar maakte in Marc Overmars, moet ook Erik ten Hag de overstap maken naar de Premier League, verzekert de Daily Mail. Volgens de Engelse boulevardkrant heeft de ambitieuze club een megasalaris klaarliggen voor de Tukker en moet hij een van de best betaalde trainers in de Premier League worden.

De nieuwe eigenaren van Newcastle waren amper binnen, toen manager Steve Bruce de deur werd gewezen. De zoektocht naar een opvolger voor de ervaren Bruce gaat inmiddels zijn tweede week in, waarbij de club de mogelijkheid heeft bekeken om Ten Hag naar St. James' Park te lokken. Sportsmail weet dat er voor de oefenmeester van Ajax een brutosalaris van dertien miljoen euro klaarligt, waar netto ruim zeven miljoen euro van over moet blijven. Met dat salaris zou Ten Hag na Josep Guardiola en Jürgen Klopp de derde best betaalde trainer van Engeland worden.

Ten Hag zou echter zijn bedenkingen hebben bij een vertrek bij Ajax. De 51-jarige oefenmeester was eerder nadrukkelijk in beeld om bij Tottenham Hotspur als opvolger van de ontslagen José Mourinho te fungeren, maar sloeg die baan eerder dit jaar af. De aarzeling bij Ten Hag zou een flinke domper zijn voor Newcastle, dat de zoektocht naar een opvolger voor Bruce allerminst voortvarend ziet verlopen. De grootste kanshebber lijkt op dit moment Paulo Fonseca te zijn. De voormalig trainer van AS Roma kan meteen aan de slag, wat hem tot een zeer aantrekkelijke kandidaat maakt.

Fonseca sprak vorige week met enkele functionarissen van de club, maar moet toezien hoe meerdere trainers onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Ook de namen van Roberto Marténez, Frank Lampard en Lucien Favre staan op de lijst. Komende zaterdag, als de Newcastle het in eigen huis opneemt tegen Chelsea, staat vermoedelijk Graeme Jones voor de groep. The Magpies draaien tot dusver een teleurstellend seizoen met vier punten uit negen duels en houden in de Premier League enkel Norwich City onder zich.