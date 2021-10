‘Koeman moet gaan nadenken of hij Frenkie niet op de bank moet zetten’

Zondag, 24 oktober 2021 om 21:38 • Chris Meijer • Laatste update: 22:17

Frenkie de Jong komt er slecht van af in de Spaanse kranten na de wedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid (1-2). De Nederlandse middenvelder speelde totaal 77 minuten mee in el Clásico, alvorens hij met hamstringklachten moest worden vervangen door Sergi Roberto. De Jong wordt bestempeld als ‘een van de slechtste spelers’ aan de zijde van Barcelona.

“De wedstrijd van De Jong was zwak en ver verwijderd van het hoogste niveau dat hij heeft aangetikt in het shirt van Barcelona”, zo oordeelt Sport, dat een 4 uitdeelt voor het optreden van De Jong. “Barcelona heeft een versie van De Jong nodig die niet kwam opdagen. De Nederlander zou een van de leiders van dit elftal moeten zijn, maar dat is hij op dit moment niet. In plaats van opstaan op moeilijke momenten, lijkt hij steeds meer een mooiweervoetballer te worden': hij leeft alleen op wanneer het de ploeg voor de wind gaat.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“De Jong was in de eerste helft de schaduw van Luka Modric. Hij was meer bezig met Modric dan met zijn eigen spel”, schrijft Marca. “Koeman zette dat in de tweede helft enigszins recht, maar echt beter werd het niet. De Jong is nog heel ver van zijn niveau verwijderd dit seizoen. Hij was een van de slechtste spelers in el Clásico en dat betekent slecht nieuws voor Barcelona.”

“Op een fundamentele positie in het 4-3-3-formatie toonde De Jong geen initiatief in aanvallend opzicht. In verdedigend opzicht was hij niet krachtig genoeg en zijn onzuivere passing begint alarmerend te worden. Dat Koeman hem wisselde, was illustrerend voor zijn slechte vorm”, stelt Mundo Deportivo. Spaanse media melden echter dat De Jong voorafgaand al met hamstringklachten kampte, maar per se wilde spelen tegen Real Madrid. Uiteindelijk moest hij zich daardoor laten vervangen.

Men houdt er rekening mee dat De Jong vrijwel zeker het midweekse thuisduel met Rayo Vallecano moet missen, terwijl het nog maar de vraag is of hij tijdig hersteld zal zijn voor het treffen met Deportivo Alavés dat volgende week zaterdag op het programma staat. “Een feest om te vergeten”, concludeert AS. “Dit was zeker zijn slechtste wedstrijd voor Barcelona. Zowel verdedigend als aanvallend was hij wisselvallig. Koeman moet serieus gaan nadenken of hij De Jong niet op de bank moet zetten voor de komende wedstrijden.”