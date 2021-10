Boze supporters van Barcelona belagen Ronald Koeman in auto

Zondag, 24 oktober 2021 om 20:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:22

Supporters van Barcelona hebben zondagavond de auto van Ronald Koeman omsingeld na de nederlaag van Barcelona tegen Real Madrid (1-2). Ze lieten hun onvrede blijken over het functioneren van de trainer en probeerden hem de weg te beletten. Koeman moest even gas terugnemen doordat hij werd lastiggevallen, maar kon vervolgens alsnog doorrijden.

Barcelona heeft in een statement via de officiële kanalen gereageerd op de incidenten rond Koeman. "Barcelona neemt publiekelijk afstand van de gewelddadige en verachtelijke acties jegens onze trainer bij het verlaten van het Camp Nou", schrijft Barcelona. "De club zal maatregelen treffen om te voorkomen dat dit soort dingen in de toekomst nog zullen gebeuren."