Guus Hiddink wijst twee spelers aan als het ‘fundament van Ajax'

Zondag, 24 oktober 2021 om 11:08 • Yanick Vos • Laatste update: 11:39

Guus Hiddink is lovend over twee spelers in het bijzonder van Ajax. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal wijst Lisandro Martínez en Edson Álvarez aan als het fundament van de ploeg van Erik ten Hag. Marciano Vink vindt de prestaties van de twee Zuid-Amerikanen prijzenswaardig en sluit zich bij Hiddink aan. Zeljko Petrovic vindt dat met name Ten Hag de complimenten verdient en noemt Álvarez ‘een van de beste aankopen van de laatste jaren’.

Hiddink merkte zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie op dat Ajax de afgelopen jaren ‘enorm sterk’ is geworden, ook in de manier waarop het beleid wordt gevoerd. “Ze hebben heel goede en jeugdige aankopen gedaan die ze dan makkelijk weer konden verkopen, waardoor ze een heel groot en sterk fundament kregen. En dan kun je het je permitteren om in de salarissen wat te gaan doen, waardoor je goede spelers langer vast kan houden”, aldus Hiddink bij ESPN.

Vink haalde vervolgens de wedstrijd van Ajax tegen Borussia Dortmund (4-0 winst) aan: “Het was écht heel goed wat Ajax liet zien. Met name achterin zorgde die driehoek daar ook enorm voor”, aldus Vink, doelend op Jurriën Timber, Álvarez en Martínez. “Die drie zorgden ervoor doordat ze zo goed anticipeerden, dat Ajax verder vooruit kon voetballen. En dan heb je met Berghuis op tien en Blind, twee voetballers waar Ajax door de linies heen kon voetballen en in hun kracht kwam.” Vink zag dat Ajax Dortmund de wil oplegde. “En dat gebeurt niet zomaar tegen een Duitse ploeg. Je zag die spelers ook naar elkaar kijken, zo van: wat gebeurt hier? Ze zijn dat in Duitsland misschien niet gewend. Want als Dortmund tegen Wolfsburg speelt, dan is het gewoon een wedstrijd waarbij de verdediging de ruimte krijgt om op te bouwen en ze een lange pass kunnen geven. Die tijd was er niet, Ajax zat er bovenop.”

Hiddink benadrukte dat Ajax ‘een goede balans’ heeft. “Er zijn natuurlijk twee Latijns-Amerikaanse spelers bij die drie die je net noemt, dat is het fundament”, stelde hij. “Het fundament waarop spelers als Berghuis en anderen goed kunnen renderen. In Nederland gaan wij altijd uit van een mooie opbouw en een goede aanval, prima. Maar het fundament moet goed zijn. En dan heb ik het niet over dat je verdedigend met je kont in de eigen zestien moet gaan hangen, maar die balans moet je goed hebben. Álvarez en Martínez weten vanuit hun opvoeding: Ik houd hier de zaak neutraal, niemand komt hier door. Daardoor kan de rest heel goed voetballen. Als je dat niet hebt, ben je kwetsbaar.”

Vink raakte onder de indruk waarop de Ajax-verdedigers Erling Braut Haaland afstopten, ondanks dat de Noorse spits drie keer in scoringspositie kwam. “Dit zijn twee spelers die zo goed anticiperen: waar Haaland zijn ruimte dacht te vinden, stonden zij er al. Twee metertjes naar links, twee naar rechts als een andere speler doorkwam, dan stonden zij er ook. Dat vind ik knap en dat is het moderne verdedigen van nu.” Hiddink prees op zijn beurt het management van Ajax: “Deze jongens hebben in Amsterdam veel kritiek gehad in het begin. Maar zij weten wel wat er gevraagd wordt op topniveau. Het management heeft daar aan vastgehouden en in geïnvesteerd.”

Petrovic, eveneens aanwezig bij het voetbalpraatprogramma, hield zich afzijdig tijdens het de lofzang over Álvarez en Martínez. Toen Hiddink opmerkte dat Petrovic zich stil hield, gaf laatstgenoemde aan dat Ten Hag de complimenten verdient. “Hij heeft het niet goed, maar fantástisch gedaan vanaf het begin. In het begin was hij lelijk en klopte zijn accent niet. Toen ging het beter en deed hij het goed. Nu doet hij het geweldig en hoor je niemand over zijn accent. Geweldig gedaan van Erik ten Hag. Met Alvarez is misschien wel de beste aankoop van de laatste jaren”, aldus Petrovic.