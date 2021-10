Mike Verweij: ‘Dat zoiets in Amsterdam gezegd wordt over PSV, is wel pijnlijk’

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 17:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:47

PSV was deze week de enige Nederlandse club die in Europees verband punten liet liggen. De ploeg van trainer Roger Schmidt ging in eigen huis met 1-2 onderuit tegen AS Monaco en dat was een flinke streek door de rekening. De Eindhovenaren presteren tot dusver wisselvallig dit seizoen, zowel in de Eredivisie als in Europa. Desondanks is de clubleiding van PSV voornemens om langer door te gaan met trainer Roger Schmidt. Volgens Mike Verweij en Valentijn Driessen ligt de lat niet hoog genoeg in Eindhoven.

Volgens Verweij ligt de druk bij PSV aanzienlijk lager dan bij Ajax. "Het is gewoon een feit dat heel weinig journalisten de moeite nemen om de A2 af te rijden", vertelt de journalist van De Telegraaf. "Zie hoeveel belangstelling er altijd is voor de persconferenties van Ajax op vrijdag. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de grootte van de club, de historie en de omzet. Bij PSV is de druk gewoon veel minder, ook omdat er minder belangstelling voor is. Ik denk dat Ajax altijd veel kritischer wordt benaderd dan PSV."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Valentijn Driessen is het volkomen eens met de woorden van zijn collega. "Ja, honderd procent", aldus de chef voetbal. "Toon Gerbrands riep altijd: ‘Er zijn geen excuses in topsport'. Maar ze verliezen wel heel veel. Ze kunnen wel zeggen dat ze in de competitie nog vlak bij Ajax staan, maar je verliest belangrijke wedstrijden tegen Benfica en AS Monaco. Als je uit bij Monaco verliest, ben je waarschijnlijk gezien in de Europa League en kun je terugvallen naar de Conference League. Die lat mag best wel wat hoger liggen."

Driessen kan dan ook niet begrijpen dat PSV voornemens is om het contract met Schmidt te verlengen. "Ze hadden contact gehad en het ziet er goed uit. Het ziet er naar uit dat ze samen doorgaan. Er is bij Schmidt ook geen haar op zijn hoofd die eraan denkt om te stoppen. Dan denk ik: mijn god." Verweij weet dat ze er bij Ajax, dat zondag de tegenstander is, niet rouwig om zijn, mocht de Duitser verlengen bij PSV. "Het is een grapje, en weliswaar een flauw grapje, dat er in Amsterdam wordt gezegd: laat Schmidt alsjeblieft bijtekenen, want het is de beste trainer die Ajax ooit heeft gehad. Dat zoiets gezegd wordt, is natuurlijk wel pijnlijk."