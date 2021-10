Haaland mist return tegen Ajax en is twijfelgeval voor wedstrijd in De Kuip

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 12:48 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:26

Erling Braut Haaland staat de komende weken buitenspel, maakt trainer Marco Rose van Borussia Dortmund vrijdagmiddag bekend op de wekelijkse persconferentie. De spits heeft een heupblessure overgehouden aan de Champions League-wedstrijd tegen Ajax (4-0 nederlaag) van dinsdag. Naar verwachting is hij enkele weken niet inzetbaar, waardoor hij de thuiswedstrijd tegen Ajax van woensdag 3 november moet missen.

"Tijd om me te richten op mijn herstel. Ik zal sterker terugkomen!", reageert Haaland in een socialmediapost op zijn blessure. Borussia Dortmund gaat zaterdagmiddag in de Bundesliga op bezoek bij Arminia Bielefeld. Behalve Haaland ontbreken ook Thomas Meunier en Nico Schulz door blessureleed. BVB staat tweede op de ranglijst, met een punt achterstand op Bayern München. Haaland is met negen doelpunten samen met Robert Lewandowski de topscorer van Duitsland.

Time to focus on my recovery. I’ll be back stronger! ?????? pic.twitter.com/G5Ez5bohTv — Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 22, 2021

Haaland moet voor de tweede keer in korte tijd geblesseerd toekijken. Een spierblessure hield hem al aan de kant in de wedstrijden tegen Borussia Mönchengladbach (1-0 nederlaag op 25 september), Sporting Portugal (1-0 zege op 28 september) en FC Augsburg (2-1 zege op 2 oktober). Bovendien miste hij de WK-kwalificatiewedstrijden van Noorwegen tegen Turkije (1-1 op 8 oktober) en Montenegro (2-0 zege op 11 oktober). "Het is logisch dat Haaland erg teleurgesteld is", zegt Rose op de persconferentie. "Hij was juist blij om weer terug te zijn."

Het is nog de vraag of de spits op dinsdag 16 november inzetbaar is voor Noorwegen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oranje in De Kuip. Het is de laatste wedstrijd in Groep G van de kwalificatiecyclus. Mogelijk staat groepswinst, en daarmee directe kwalificatie voor de eindronde, op het spel. Omdat Rose spreekt van een absentie van 'enkele weken', is de inzetbaarheid van Haaland twijfelachtig. Drie dagen eerder, op zaterdag 13 november speelt Noorwegen een thuiswedstrijd tegen Letland.

