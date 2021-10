Feyenoord heeft goud in handen: ‘Hij kan het verschil financieel gaan maken’

Donderdag, 21 oktober 2021 om 21:08 • Jeroen van Poppel

Luis Sinisterra was de beste speler op het veld bij de gewonnen wedstrijd van Feyenoord tegen Union Berlin (3-1), zo is de consensus bij de analisten van Veronica en ESPN. De 22-jarige aanvaller van de Rotterdammers maakte in het Conference League-duel indruk met zijn dribbels en tekende bovendien voor het laatste doelpunt.

Met zijn individuele acties maakte Sinisterra veel indruk op Wim Kieft. "Hij was echt de beste", aldus de analist van Veronica. "Snelheid en een passeeractie gaan niet altijd samen bij spelers, maar hij heeft dat wel. Met de diepte die hij heeft in zijn spel maakt hij het verschil. Hij kapt hem vaak naar zijn andere been. Hij heeft het vermogen om in de snelheid zijn tegenstander uit te spelen, dat doet hij hartstikke goed, man."

René van der Gijp voegt daaraan toe dat de Colombiaanse vleugelspits ook een goede timing heeft. "Je kan nog zoveel snelheid hebben, maar het is toch altijd het juiste moment kiezen om erlangs te gaan", weet Van der Gijp. "Dat doet hij wel, hij komt er echt langs. Hij dreigt en dreigt en dreigt, en gaat er dan langs. Het is niet zo dat hij gaat lopen met die tegenstander."

Ook bij ESPN krijgt Sinisterra dus complimenten. “De gevaarlijkste momenten kwamen bij hem vandaan", aldus Pierre van Hooijdonk. "Een speler die iemand uit kan spelen, dat is Sinisterra", aldus de oud-spits, die minder positief is over Sinisterra's ploeggenoot op de andere flank. "Alireza Jahanbakhsh zet er eigenlijk weinig tegenover, ook vandaag weer, maar Sinisterra is onmisbaar in dit elftal."

Kenneth Perez komt tot een vergelijkbare conclusie. "Sinisterra is iedere keer gevaarlijk", aldus de Deen. "Bryan Linssen is geniepig en heeft gogme. Jahanbakhsh loopt mee, zet druk en doet zijn ding, maar zorgt niet echt voor gevaar. Al het gevaar begint bij Sinisterra. Feyenoord heeft hem voor twee miljoen euro gehaald. Ik kan me voorstellen dat Feyenoord erop gokt dat hij het verschil gaat maken in financieel opzicht." Sinisterra ligt overigens tot medio 2024 vast in De Kuip.