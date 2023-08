Twijfel over haalbaarheid Sinisterra: kan Feyenoord hem nog huren?

Maandag, 14 augustus 2023 om 14:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:40

Er zijn twijfels of Feyenoord Luis Sinisterra terug kan halen. Maandagochtend meldde de doorgaans goed ingevoerde clubwatcher 1908.nl dat de Rotterdammers inzetten op een terugkeer van de Colombiaan. De linksbuiten moet overkomen van het naar de Championship gedegradeerde Leeds United, echter zouden the Whites tegen een maximum aantal verhuurde spelers aanlopen.

Sinisterra staat pas een jaar onder contract in Engeland. Leeds betaalde vorige zomer nog 25 miljoen euro voor hem aan Feyenoord. De Stadionclub had de vleugelaanvaller graag op huurbasis willen overnemen van Leeds, dat deze transferwindow alleen al zeven spelers uitleende. Nog meer spelers verhuren lijkt volgens de huidige regelgevingen onmogelijk, zo schrijft clubwatcher Mikos Gouka namens het Algemeen Dagblad.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Gouka behoort alleen het kopen van Sinisterra momenteel tot de mogelijkheden, echter is de Colombiaans international dan te duur. “Jongens als Wilfried Gnonto, Luis Sinisterra, Crysensio Summerville kunnen door Leeds alleen nog verkocht worden”, aldus de journalist. Sinisterra heeft net als alle andere spelers van Leeds een degradatieclausule in zijn contract staan. Feyenoord bestudeert momenteel wat er nog mogelijk is om een transfer te bewerkstelligen. Volgens het Algemeen Dagblad is het lichten van die clausule voor Feyenoord te duur.

Research 1908.nl

1908.nl dook maandagmiddag in de regelgeving van de FIFA rondom verhuurde spelers en probeerde antwoord te geven op de vraag of Sinisterra haalbaar is voor Feyenoord. Leeds verhuurde tot nog toe zes spelers aan buitenlandse clubs. Maandag kwam daar in de persoon van Jack Harrison een zevende speler bij. De Engelsman wordt verhuurd aan Everton.

Volgens de nieuwe regelingen van de FIFA rondom huurspelers, die zijn ingegaan op 1 juli 2022, mag een club maximaal zeven spelers op hetzelfde moment uitlenen aan een buitenlandse club. Dit geldt vanaf 1 juli 2023 tot 30 juni 2024. De uitleenbeurt van Harrison telt volgens de regelgeving niet mee, waardoor de Engelsen nog één plekje vrij hebben om een speler te verhuren aan een niet-Engelse club, zo schrijft 1908.nl.

Sinisterra kende een wisselvallig debuutseizoen bij Leeds. Hij schommelde tussen bank en basis en ontbrak veelal vanwege blessureproblemen. In totaal kwam hij tot 22 duels, waarin hij 7 keer scoorde en eenmaal aangever was. Zijn contract op Elland Road loopt nog door tot medio 2027. Feyenoord werkt naast Sinisterra ook nog aan de komst van Luka Ivanusec. De linksbuiten van Dinamo Zagreb maakt naar verluidt de overstap voor zo'n 8 tot 10 miljoen euro.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.