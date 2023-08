Trainer van Leeds meldt hoopgevend nieuws voor Feyenoord inzake Sinisterra

Donderdag, 17 augustus 2023

Luis Sinisterra heeft een ontsnappingsclausule in zijn contract staan, zo bevestigde Leeds United-manager Daniel Farke woensdag tijdens een persmoment van de club. Net als aanvaller Wilfried Gnonto traint de 24-jarige Colombiaan voorlopig niet mee met de selectie van the Peacocks, omdat Farke van mening is dat hij zich ‘niet volledig op het voetbal kan concentreren’. Sinisterra, die volgens 1908.nl in de belangstelling staat van Feyenoord, ligt op Elland Road nog tot medio 2027 vast. Tussen 2018 en 2022 speelde de vleugelflitser al in De Kuip, waar men nu hoopt op een sensationele comeback.

Leeds zit momenteel in de maag met transferperikelen rond drie spelers: Gnonto, Sinisterra en Helder Costa. Met name de eerste twee, voor Feyenoord-supporters bekende namen, zouden dit seizoen flink van waarde kunnen zijn in de Championship. Er was onduidelijkheid over welke spelers in hun contract over een degradatieclausule beschikken, maar Farke maakt daar nu een einde aan. Sinisterra kan voor een gelimiteerde transfersom vertrekken bij Leeds, terwijl Gnonto niet te koop is. De getalenteerde Italiaan heeft contractueel gezien geen poot om op te staan, maar weigert om nog langer voor Leeds te spelen.

Sinisterra zou, voor een nog onbekend bedrag, wel kunnen vertrekken bij Leeds. “De situatie van Luis is anders. Hij heeft een ontsnappingsclausule in zijn contract en juridisch gezien is er nog onduidelijkheid over de formulering daarvan. Wij willen in juridisch opzicht eerst duidelijkheid, waardoor hij voorlopig niet meetraint met de groep, omdat hij zich niet volledig op het voetbal kan concentreren.” Feyenoord verkocht Sinisterra vorige zomer voor 25 miljoen euro aan Leeds. Of de regerend landskampioen de ontsnappingsclausule kan ophoesten, is onbekend. Volgens 1908.nl zet Feyenoord in eerste instantie in op een huurdeal, terwijl Leeds Sinisterra het liefst verkoopt. Een verhuur is volgens de FIFA-regels nog wel mogelijk, in tegenstelling tot wat eerder werd gemeld door diverse media.

Sinisterra, die in Engeland een behoorlijk Premier League-salaris ontvangt, kan ondertussen ook naar clubs uit LaLiga en de Bundesliga. Daarnaast zou de zevenvoudig Colombiaans international zijn aangeboden bij Olympique Marseille. De Franse topclub was vorige zomer al geïnteresseerd in de diensten van Sinisterra, maar zijn voorkeur ging destijds uit naar het spelen in de Premier League. Sinisterra maakte indruk op de clubleiding van Marseille tijdens het gewonnen tweeluik van Feyenoord in de halve finale van de succesvolle Conference League-campagne (2021/22). Ondanks veelvuldig blessureleed wist hij bij Leeds tot dusver uitstekende cijfers te noteren.