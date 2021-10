Feyenoord zet belangrijke stap met overwinning op Union Berlin

Donderdag, 21 oktober 2021 om 20:34 • Dominic Mostert

Feyenoord heeft donderdagavond een belangrijke stap gezet richting overwintering in de Conference League. In de eigen Kuip wonnen de Rotterdammers met 3-1 van Union Berlin, door doelpunten van Alireza Jahanbakhsh, Bryan Linssen en Luis Sinisterra. Feyenoord behoudt met zeven punten de koppositie in Groep E. De tweede plek wordt nu ingenomen door Maccabi Haifa, dat verrassenderwijs met 1-0 won van Slavia Praag. Op plek drie en vier staan Slavia en Union met drie punten.

In de aanloop naar de wedstrijd ging het vooral over de ongeregeldheden buiten de lijnen: een delegatie van Union Berlin werd woensdagavond op een Rotterdams terras aangevallen door een groep van twintig personen. Het zorgde bij sommigen voor een bedrukte stemming, maar desondanks zat de sfeer er vanaf het eerste moment goed in. Na een vuurwerkshow vanaf de tribunes ontstond een aantrekkelijke eerste helft, waarin Feyenoord tweemaal scoorde. De eerste serieuze kans was echter voor Union. Taiwo Awoniyi worstelde zich langs Lutsharel Geertruida, die de zieke Marcos Senesi verving; op het laatste moment tikte Gernot Trauner de bal weg voor de voeten van de spits.

Daarna was Feyenoord de bovenliggende partij. Na tien minuten kwam de ploeg van Arne Slot op voorsprong. Na een fraaie lange bal van Orkun Kökçü nam Sinisterra de bal aan in het strafschopgebied, alvorens Paul Jaeckel te passeren. Sinisterra legde de bal terug op Guus Til, die met wat geluk de bal bij Jahanbakhsh. Bij de tweede paal rondde de Iraniër af. Na een klein halfuur werd het 2-0. Verdediger Robin Knoche van Union wilde de bal terugkoppen naar zijn doelman, maar raakte uit balans door een licht duwtje van Linssen. Daardoor kreeg de spits de kans om oog in oog met Andreas Luthe beheerst afrondde. Tien minuten voor tijd vond Union echter de aansluiting.

Het was Awoniyi die de spanning terugbracht in de wedstrijd. Christopher Trimmel kreeg de kans om een voorzet te versturen; Awoniyi sprong terwijl Geertruida op de grond bleef, waardoor de spits van de bezoekers tegendraads kon binnenkoppen. In de laatste minuut van de eerste helft kreeg Feyenoord meerdere grote kansen op de 3-1: Sinisterra soleerde in het strafschopgebied langs twee verdedigers en zag zijn schot gesmoord worden, waarna Luthe met de voet redding bracht op de rebound van Jens Toornstra en Jahanbakhsh in derde instantie evenmin doel trof. Na de pauze begon Feyenoord wat onwennig. Het eerste serieuze doelgevaar kwam voort uit een vrije trap: Kökçü schoot in de handen van Luthe.

Union was vervolgens af en toe dreigend, zonder echt grote kansen te creëren. Halverwege de tweede helft kwam voormalig Eredivisionist Sheraldo Becker binnen de lijnen om voor meer gevaar te zorgen. Achttien minuten voor tijd kreeg hij een goede schietkans vanuit het zestienmetergebied, maar Justin Bijlow bracht redding. Even daarvoor liet Til vanaf ongeveer dezelfde plek in het andere strafschopgebied ook een uitstekende kans liggen. De 3-1 kwam er alsnog via Sinisterra. De felle Marcus Pedersen en Toornstra veroverden de bal, waarna een schietkans voor Linssen ontstond. Luthe bracht redding, maar in de rebound stond de Colombiaan op de juiste plek. In de tweede minuut van de blessuretijd kregen Dessers, Sinisterra en Til achtereenvolgens enorme kansen, maar de 4-1 bleef uit; de inzet van Sinisterra belandde op de paal.