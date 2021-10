‘Ajax op tactisch vlak misschien wel in staat de wereldtop te overklassen’

Woensdag, 20 oktober 2021 om 09:55 • Laatste update: 10:01

Hedwiges Maduro denkt dat Ajax op tactisch vlak misschien wel in staat is om de wereldtop te overklassen, zo stelde de oud-speler van de Amsterdammers dinsdagavond bij Voetbalpraat na de imponerende overwinning op Borussia Dortmund (4-0). Ook Simon Cziommer is onder de indruk geraakt van het tactische vermogen van de ploeg van trainer Erik ten Hag.

Ajax maakte met een dominante voorstelling tegen Borussia Dortmund indruk op heel Europa. Volgens analist Simon Cziommer heeft de ploeg van Ten Hag de overtuigende zege helemaal zelf afgedwongen. “Dat is wel belangrijk, want ook tactisch gezien heeft Ajax vandaag laten zien dat ze heer en meester waren in het stadion”, is de oud-speler van onder meer AZ en Vitesse lyrisch. “De spelers van Borussia Dortmund wisten ook niet meer waar ze moesten lopen of zich op moesten stellen. Ze hebben zelfs nog defensief gewisseld met Emre Can, een middenvelder als linksback. Ze wisten niet meer wat ze moesten doen, ook op tactisch gebied.”

Ajax maakte ook op Hedwiges Maduro de nodige indruk. “Dat vind ik dus het mooie van Ajax. Tegenstanders analyseren Ajax ook. Die komen met een plan: we gaan Ajax onder druk zetten of juist niet, maar Ajax kan daar altijd onderuit voetballen met deze spelers”, meent hij. “Het maakt niet uit hoe de tegenstander speelt, want Ajax heeft toch altijd wel de oplossing. Dat herkennen ze denk ik heel snel, met Blind voorop en Ten Hag sturend langs de zijlijn. Het is echt goed om te zien dat een Nederlandse topploeg in staat is om op tactisch vlak andere Europese subtoppers of misschien zelfs wereldploegen tactisch te overklassen.”

Iemand die er dinsdagavond tegen Borussia Dortmund voor de analisten bovenuit stak, was Steven Berghuis. “Ik denk dat er door de prestatie van Berghuis nu ook een duel gaat ontstaan tussen Gravenberch en Klaassen, want die positie kan Klaassen ook invullen”, zegt Cziommer. “Ik ga er wel een beetje tegen in, want ik denk wel dat Berghuis een absoluut statement heeft gemaakt op de nummer tien-positie. Niet alleen bij Ajax, maar ook bij het Nederlands elftal. Ik had het niet verwacht dat het zo goed zou functioneren. Berghuis kan voetballen aan de bal, dat weet iedereen, maar ook hoe hij defensief werk verricht heeft tegen een hele sterke tegenstander vandaag vanuit die positie..” Maduro is het met zijn collega-analist eens. “Ik denk wel dat hij Klaassen nu uit de basis heeft gespeeld. Zo gaat het, hè. Je bent zo goed als je laatste wedstrijd en Berghuis is nu gewoon beter, zo simpel is het.”