PSV presenteert rode jaarcijfers: 23,2 miljoen euro verlies

Maandag, 18 oktober 2021 om 11:14 • Yanick Vos • Laatste update: 11:24

PSV heeft voor het eerst in tien jaar tijd een netto verlies gerealiseerd, zo meldt de club uit Eindhoven maandagochtend. De huidige nummer twee van de Eredivisie heeft de jaarcijfers gepubliceerd en daaruit blijkt het resultaat in het boekjaar 2020/21 na belasting 23,2 miljoen euro negatief. “De impact van de coronapandemie heeft in grote mate bijgedragen aan dit resultaat”, aldus PSV.

PSV meldt dat de getroffen maatregelen vanwege de pandemie in financieel opzicht een ‘enorme impact’ hebben gehad. Ten opzichte van een regulier seizoen bedraagt de omzetdaling ongeveer 25 miljoen euro. Dit is het gevolg van het feit dat er vrijwel het gehele seizoen geen bedrijvigheid was in het Philips Stadion. “Grootschalige evenementen werden afgelast en wedstrijden werden uitsluitend zonder toeschouwers gespeeld. Dit had een negatieve invloed op bijna alle exploitaties van PSV.”

De omzetdaling wordt deels gecompenseerd door de NOW- en TVL-regeling van de overheid. De omzetdaling werd verder beperkt doordat veel supporters seizoenkaartgelden niet terugvroegen en er hogere Europese inkomsten waren. De coronacrisis zorgde er ook voor dat clubs minder geld uitgaven op de transfermarkt en dat voelt PSV in de portemonnee. “PSV realiseerde een netto resultaat vergoedingssommen van bijna 21 miljoen euro negatief. In de plannen van PSV was een grote transfer opgenomen in het boekjaar 2020/21.”

“De verkopen van Sam Lammers, Jeroen Zoet en Jorrit Hendrix waren echter onvoldoende om de afschrijvingskosten te compenseren en het gewenste resultaat vergoedingssommen te realiseren”, oz klinkt het. De transfers van Donyell Malen (Borussia Dortmund), Denzel Dumfries (Internazionale), Pablo Rosario (OGC Nice), Mohamed Ihattaren (Juventus) en Joël Piroe (Swansea City) zijn allemaal na sluiting van het boekjaar gerealiseerd en worden pas meegenomen in het volgende boekjaar.

“De financiële verwachting voor het seizoen 2021/22 is dat PSV opnieuw een negatief operationeel resultaat zal realiseren als gevolg de nog steeds aanwezige impact van de pandemie”, meldt PSV. “Het verwachte transferresultaat is echter dusdanig positief dat er over seizoen 2021/22 een netto winst wordt gerealiseerd.”