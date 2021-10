De Telegraaf: Ihattaren om privéredenen terug naar Nederland

Donderdag, 14 oktober 2021

Mohamed Ihattaren zit aanstaande zondag niet bij de wedstrijdselectie van Sampdoria voor het duel met Cagliari, meldt De Telegraaf donderdagavond. De aanvallende middenvelder, die nog altijd wacht op zijn debuut in het shirt van de Italiaanse club, is om privéredenen teruggekeerd naar Nederland. Wat er exact aan de hand is wordt niet duidelijk.

Alles leek erop te wijzen dat Ihattaren dit weekend zijn eerst minuten in Italiaanse dienst zou maken. Het Eindhovens Dagblad besteedde er eind vorige week een uitgebreid artikel aan en schreef daarin onder meer dat de voormalig PSV'er fit is voor zijn debuut. Ihattaren kampte naar verluidt met hamstringklachten en zat om die reden slechts één keer op de bank, in de thuiswedstrijd tegen Internazionale halverwege september. Hij trainde de voorbije weken individueel, maar sloot vorige week aan bij de groepstraining.

De laatste keer dat Ihattaren binnen de lijnen stond in een officiële wedstrijd was op 24 april, toen hij tegen FC Groningen enkele minuten gegund kreeg van Roger Schmidt. Het boterde duidelijk niet tussen het talent en zijn Duitse oefenmeester, wat een vertrek onvermijdelijk maakte. Ihattaren kreeg net als Denzel Dumfries een individueel trainingsprogramma, maar kwam verschillende keren niet opdagen. Juventus besloot hem daarop op te pikken, waarna hij direct werd doorverhuurd aan Sampdoria.

Onlangs bracht een financieel rapport aan het licht wat de exacte transferkosten van Ihattaren zijn geweest. De middenvelder vertrok afgelopen zomer op de laatste dag van de transferwindow. Volgens Il Bianconero heeft la Vecchia Signora 1,9 miljoen euro betaald voor Ihattaren. Dat bedrag kan nog oplopen aan de hand van twee voorwaardelijke bonussen, zo blijkt uit het rapport.